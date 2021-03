Bottas begint dit jaar aan zijn vijfde seizoen bij het team van Mercedes. In de voorgaande vier jaren moest de Fin telkens toezien hoe teamgenoot Lewis Hamilton aan de haal ging met de titel, maar daar wil Bottas dit jaar verandering in brengen. Zo wil hij dit jaar iets egoïstischer zijn in de titelstrijd, maar verschijnt hij over drie weken ook sterker dan ooit aan de start van het nieuwe seizoen na een uitgebreid trainingsprogramma in Monaco en Finland.

Extreem trainingsprogramma

“Ik heb een goede balans gevonden tussen vrije tijd en een blok van fysieke training. Ik voel me heel erg sterk”, vertelt Bottas. “Hetzelfde geldt voor het mentale aspect. Ik heb het gevoel dat alles in mijn leven nu in balans is en ik geniet ervan om nu weer terug bij het team te zijn en te werken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op dit moment is alles perfect.”

“Natuurlijk was het niet alleen maar vakantie vieren”, blikt Bottas terug op zijn winterstop. “Het is ook hard werken om jezelf weer fit te krijgen voor het nieuwe seizoen. Ik heb veel getraind in winterse omstandigheden, ook vrij extreme trainingen om de Finse ‘Sisu’ mentaliteit te behouden en om dingen te doen die je sterker maken. Het voelde echt goed.”

Mentale training

Bottas begint vaak sterk aan een nieuw seizoen en won ook vorig jaar weer de eerste race van het nieuwe seizoen, maar die lijn weet de Mercedes-rijder doorgaans niet vast te houden in de rest van het seizoen. Voor 2021 heeft hij zich dan ook gefocust op het verbeteren van zijn consistentie en het mentale kracht.

“Voor dit seizoen heb ik heel veel tijd en focus gestopt in het mentale aspect. Mentaal probeer op mijn best te zijn bij de Grands Prix en ik probeer een juiste aanpak te vinden voor elk Grand Prix-weekend om beter in de flow te komen.”

Op de vraag hoe Bottas zich mentaal heeft voorbereid op het nieuwe seizoen en of hij daarbij hulp heeft gehad van een coach geeft de Fin liever geen antwoord: “Dat is iets wat ik liever voor mezelf houd. Het zijn mijn privézaken en ik wil liever niet alle technieken en dat soort dingen prijsgeven. Zoals ik al zei: ik heb me er deze winter meer op gefocust en dat zal ik tijdens het seizoen ook vasthouden. Als ik daarbij hulp nodig heb, dan zal ik professionele hulp inschakelen. Zo niet, dan gebruik ik gewoon een spiegel.”