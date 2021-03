Teampreview F1 2021 Red Bull Racing: Kan de uitdager nu oogsten?

Max Verstappen begint in 2021 aan zijn zevende seizoen in de Formule 1. Een getal dat doorgaans bij routiniers past, maar de Limburger is slechts 23 lentes jong. In de zes voorgaande seizoenen heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt die hem gestaag heeft klaargestoomd voor een titelstrijd. Nagenoeg niemand in de paddock twijfelt er nog aan dat de Nederlander individueel goed genoeg is, alleen schort het aan geschikt wapentuig vanuit Red Bull. Kan daar in 2021 verandering in komen?

Voor de beantwoording van die vraag moeten we eerst terug naar vorig jaar. De grote omwenteling in het reglement – met het grondeffect als voornaamste factor – is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld tot 2022. Dat betekent dat teams in het komende seizoen voortborduren op de patronen van vorig jaar. Maar bij Red Bull zaten er enkele weeffouten in die patronen en dus moet het binnen de grenzen van het toelaatbare anders, om te beginnen op aerodynamisch vlak. De RB16 is aan de achterkant te wispelturig gebleken, mede door correlatieproblemen tussen de simulator en het echte circuit. Het begrip van de eigen auto is er gaandeweg wel gekomen, met de dominante zege in Abu Dhabi als bewijs.

Toch is dat nog niet voldoende voor dit jaar. De Red Bull-bolide van eind 2020 is volgens Verstappen nog niet goed genoeg om een gooi naar de wereldtitel te doen. "We hebben enkele problemen aan de auto gevonden die we in 2020 niet konden verhelpen, maar die dingen kunnen voor komend seizoen wel worden aangepast." Dat komt onder meer doordat ieder team twee tokens heeft, twee dingen die echt doorontwikkeld mogen worden, en Red Bull die zeer waarschijnlijk heeft ingezet om de achterkant stabieler te maken. Of zoals Jos Verstappen in gesprek met Motorsport.com Nederland liet weten: "Of die problemen aan de achterkant onder stabiele reglementen te verhelpen zijn? Ja, die zijn voor aankomend seizoen zeker op te lossen."

Eén van de drie zwakheden uit 2020 is daarmee benoemd en idealiter ook aangepakt. Het tweede pijnpunt betreft de Honda-motor. Het Japanse merk heeft gaandeweg wel vooruitgang geboekt, maar heeft bovenal moeten toezien hoe Mercedes met een reuzenstap in 2020 verder afstand heeft genomen. Het Red Bull-duo klaagde vorig jaar met name over clipping, waarbij alle energie uit de hybride systemen al voor het voltooien van een ronde op is. Dat probleem is bekend en heeft achter de schermen veel aandacht gekregen. Het is in essentie al goed nieuws. Toen Honda in oktober liet weten de Formule 1 eind dit jaar te zullen verlaten, dreigde immers even de spreekwoordelijke nachtkaars. Maar niets is minder waar. De Japanners willen niet stilletjes door de achterdeur vertrekken. Sterker nog: Honda heeft de motor voor 2022 een jaar naar voren gehaald om dit jaar te kunnen oogsten. Of het genoeg gaat zijn valt nog te bezien, maar het geeft wel aan dat de motorleverancier nu alles of niks speelt.

Dat laatste is ook van toepassing op de rijdersbezetting. Met tweede viool Alexander Albon en leider Verstappen was de rolverdeling glashelder, maar de Britse Thai bleek simpelweg niet goed genoeg om Red Bull als team vooruit te helpen. Dr. Helmut Marko heeft de kwestie door zakelijke belangen nog lang aangekeken, maar is uiteindelijk tot het onvermijdelijke besluit gekomen: Albon moest worden ingeruild voor een sterkere coureur. De keuze is op Sergio Perez gevallen. Na het vorige seizoen volstrekt logisch, maar tegelijkertijd ook een risico.

De Mexicaan zit namelijk niet te wachten op een rol als waterdrager van Verstappen en laat dat duidelijk merken. Eerdere clashes met teamgenoot Esteban Ocon zeggen genoeg, maar Perez roert zich ook verbaal. Toen hem werd gevraagd of hij een rol als tweede rijder kan accepteren, luidde het antwoord: "Ik denk dat je een status als nummer twee pas op het asfalt krijgt. Ik zou eerlijk gezegd enorm verbaasd zijn als er ook maar één team binnen de Formule 1 is dat bij binnenkomst al zegt dat je de nummer twee bent." Perez wil altijd knokken voor zijn eigen kans, ongeacht of zijn teamgenoot Verstappen, Ocon of Lance Stroll heet.

Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Als Verstappen wereldkampioen wil worden, dan moet hij met iedereen afrekenen – ook met Perez als teamgenoot. Vele malen belangrijker is dat het Red Bull-materiaal vanaf de eerste races kampioenswaardig is. Want hoe je het ook wendt of keert, een povere start is in de voorbije jaren toch hét handelsmerk van Red Bull geworden. De kopstukken van het team zijn nu weliswaar hoopvol gestemd, maar ook dat hebben we eerder gehoord. Klein voordeel is wel dat de grootste valkuilen van vorig jaar dateren. Dat maakt de kans op een herhaling van zetten iets kleiner, al zit er anno 2021 één addertje onder het gras: de voorgeschreven veranderingen aan de vloer.

Door de hoge rake – de mate waarin de achterkant van de auto omhoog staat ten opzichte van de voorkant – kan deze ingreep het team van Verstappen hard raken. Voor de effectiviteit van het Red Bull-concept is het namelijk cruciaal om de grotere luchtstroom van de diffuser te reguleren en vooral goed af te bakenen. Juist dat wordt door de veranderingen aan de vloer lastiger dan voorheen. Dus ja, Red Bull staat er in theorie iets beter voor dan een jaar geleden, maar als de afgelopen seizoenen Red Bull één ding hebben geleerd, dan is het wel: prijs de dag niet voordat het avond is. Het spreken moet in 2021 maar met de rechtervoet gebeuren, zo gaf Verstappen zelf ook terecht aan.

