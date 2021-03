De crash van Grosjean was wereldnieuws toen hij eind november met een gigantische klap in de vangrails knalde tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein en terechtkwam in een enorme vlammenzee. Wonder boven wonder wist de Fransman te ontsnappen aan de vlammen en hield hij aan de crash alleen brandwonden aan zijn beide handen over. Autosportfederatie FIA stelde na de crash meteen een onderzoek in naar het incident, waarvan vrijdagavond de resultaten werden gepubliceerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Haas van Grosjean zich met een klap van 67G en met een snelheid van 192 kilometer per uur in de vangrails boorde. De middelste plank van de vangrail begaf het door de klap, waardoor de monocoque klem kwam te zitten en het achterste deel van de auto werd losgerukt. Het in twee stukken breken van de auto leidde vervolgens tot de enorme vlammenzee.

“De auto liep flinke schade op tijdens de impact, waaronder de scheiding van de krachtbron met de monocoque”, valt te lezen in het rapport. “Het inspectieluik van de brandstoftank aan de linkerkant van het chassis was losgeraakt en de koppeling van de brandstoftoevoer was losgerukt uit de ‘veiligheidsblaas’ van de brandstoftank. Beiden zorgden ervoor dat brandstof uit de tank kon ontsnappen.”

“De veiligheidsmiddelen voor de coureur zoals de helm, HANS, het veiligheidsharnas maar ook de survival cell, stoel, hoofdsteun en HALO hebben volgens plan gewerkt en hebben de voornaamste krachten die de rijder tijdens de impact te verduren kreeg opgevangen. De accu van het ERS was significant beschadigd. Bepaalde delen ervan zaten nog vast aan de krachtbron, maar andere delen waren nog bevestigd aan het deel van de monocoque. De auto vloog op het laatste moment van de impact in brand. De vlammen ontstaken aan de achterkant van de survival cell en ontwikkelden zich vervolgens in de richting van de coureur, naarmate de vuurzee groter werd.”

Lijst met verbeterpunten

Als gevolg van de crash van Grosjean en achttien andere incidenten die in 2020 hebben plaatsgevonden, heeft de FIA 22 aandachtspunten gevonden die beter zullen moeten om de veiligheid te vergroten. Het merendeel van deze punten focust zich op het ontwerp van de auto, zoals een heroverweging van het design van de brandstofleidingen en koppelingen in de brandstoftoevoer in alle formulewagens om te voorkomen dat deze bij een crash los kunnen raken of scheuren. Ook gaat de FIA verder kijken naar de montage van de stuurinrichting, nadat de voet van Grosjean achter een van de pedalen klem was komen te zitten na de crash.

Grosjean zat na de crash 27 seconden in de vlammen. De voor 2020 vernieuwde brandwerende overall had daarbij goed zijn werk gedaan, maar de FIA gaat wel onderzoeken of de handschoenen nog veiliger kunnen, aangezien Grosjean flinke brandwonden aan zijn handen had overgehouden aan de crash. Ook wordt er onderzocht of de werking van het vizier kan worden verbeterd zodra dit wordt blootgesteld aan de vlammen, aangezien Grosjean door de enorme hitte weinig meer kon zien door zijn vizier.

Ook de circuits en het veiligheidspersoneel zullen verder onder de loep worden genomen. Zo worden de openingen tussen vangrails opnieuw bekeken op circuits en zal het veiligheidspersoneel beter worden uitgerust en nog uitgebreider worden getraind om vuur beter te kunnen bestrijden.

'Veiligheid blijft onze prioriteit'

“We hebben belangrijke lessen getrokken uit dit onderzoek, wat ons blijft motiveren om de veiligheid in de Formule 1 en de gehele autosport te verbeteren”, aldus FIA-president Jean Todt. “De inzet van de FIA, met name van de veiligheidsafdeling, om de risico’s in de sport te verkleinen hebben ervoor gezorgd dat Romain Grosjean na de crash het bewustzijn behield en een ongeluk van deze omvang kan navertellen. Veiligheid is en blijft de voornaamste prioriteit van de FIA.”

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van de FIA.