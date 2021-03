Bottas mag in 2021 voor het vijfde opeenvolgende jaar instappen bij Mercedes. De afgelopen vier seizoenen slaagde de Fin er echter geen enkele keer in om teamgenoot Lewis Hamilton voor te blijven in het kampioenschap. Daar waar de Brit afgelopen seizoen voor de zevende keer wereldkampioen werd, kwam Bottas niet verder dan twee dagsuccessen. Dat moet dit jaar beter en dus legt de Fin de lat hoger dan voorheen. Hij eist meer van zichzelf én zijn crew binnen Mercedes en hoopt op die manier de juiste steun te krijgen om echt een gooi naar de wereldtitel te doen.

“Dit jaar eis ik meer van mezelf dan ooit. Natuurlijk niet teveel, maar mijn ultieme doel voor dit seizoen is dat ik na de laatste race in Abu Dhabi kan terugkijken en zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om de titel te winnen”, verklaart Bottas zijn doelstelling voor het nieuwe seizoen. “Dat is mijn ultieme doel en dat geldt ook voor alle mensen om mij heen met wie ik samenwerk. Ik ga zoveel eisen als ik denk dat nodig is om de steun en informatie te krijgen die ik nodig heb. Misschien kan ik op die manier wat egoïstischer zijn. Over een heel leven gezien is één jaar alles geven eigenlijk relatief weinig. Dat is mijn mindset, zowel voor mezelf als de mensen om mij heen.”

Juiste hoeveelheid druk vinden

Eind vorig jaar erkende Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het team Bottas meer steun moet geven. Die conclusie werd getrokken na gesprekken met de 31-jarige coureur en het leidde tot een extra radioboodschap tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi. Die gesprekken waren voor Bottas ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid druk op hem wordt uitgeoefend, zodat hij zijn prestatieniveau kan verhogen. “Ik heb mijzelf te veel druk opgelegd in een aantal van mijn jaren in de Formule 1, dat zeker. Er zijn momenten geweest dat ik me teveel druk van buitenaf liet opleggen, maar soms was het ook omgekeerd, dat er van mijn kant misschien niet genoeg druk op stond”, erkent hij.

“Het gaat om het vinden van de balans en het spelen met die balans. De enige manier waarop je het team kan laten weten hoeveel druk ze op je zetten is door over zaken te praten, maar dat geldt ook voor mezelf. Ik moet over alles eerlijk tegen mezelf zijn en proberen met een goede kop naar iedere Grand Prix te gaan. Lewis is in alle jaren dat ik bij het team zit wereldkampioen geworden. Dit jaar beginnen we weer op nul en op een nieuwe pagina, en ik geloof absoluut dat ik om de titel kan vechten. Dat is natuurlijk het ultieme doel dit seizoen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan en je moet het stap-voor-stap bekijken.”

