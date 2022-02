Bottas blijft dromen van F1-titel: "Maar eerst punten scoren"

Na vijf jaren bij Mercedes maakte Valtteri Bottas afgelopen winter de switch naar Alfa Romeo. Zijn tijd bij het Duitse merk leverde de Fin tien overwinningen en 58 podiums op in 101 Grands Prix. Mercedes won in 2021 ook het constructeurskampioenschap, terwijl Alfa Romeo voorlaatste werd met slechts dertien punten. Het team uit Hinwil liet alleen het puntloze Haas achter zich in de strijd bij de teams.

Ik verwacht grote kansen voor kleine F1-teams Valtteri Bottas

Kimi Raikkonen besloot eind vorig seizoen een punt achter zijn carrière te zetten, en ook Antonio Giovinazzi zien we in 2022 niet meer terug in de Formule 1. Bottas en rookie Guanyu Zhou vormen het compleet nieuwe rijdersduo bij Alfa Romeo. Hoewel de Fin zijn droom om het wereldkampioenschap te winnen nog steeds niet heeft opgegeven, denkt hij dat het scoren van punten al een solide resultaat gaat zijn.

"Het doel om wereldkampioen te worden heb ik nog niet opgegeven, dat blijft vooralsnog mijn droom", vertelt Bottas. "Maar momenteel droom ik er eerst van om samen met het team een goede stap te maken. Ik denk dat het constant scoren van punten al een heel grote prestatie is. Ik droom stiekem zelfs van een podium."

Gaan we andere gezichten zien op het podium?

Bottas hoopt dat de nieuwe technische reglementen ervoor zorgen dat het gat tussen alle F1-teams relatief beperkt is, waardoor Alfa Romeo eventueel kan profiteren van tegenstanders die te maken krijgen met pech. Hij is er stellig van overtuigd dat kleine teams dit seizoen kansen gaan krijgen.

"Ik denk dat het leuk wordt. Voor zover ik heb begrepen, zorgen de nieuwe regels ervoor dat je op bepaalde vlakken maar tot een bepaalde hoogte dingen mag doen", vervolgt de 32-jarige Fin. "Op aerodynamisch en mechanisch vlak kun je als team niet echt een groot verschil maken. Ik denk dat het allemaal wat dichter op elkaar zit. We gaan andere coureurs op het podium zien en ook de pikorde in de top-tien wordt anders. Kleine teams gaan grote kansen krijgen. Ik denk dat het hele seizoen iets is om enthousiast van te worden, dat het leuk wordt om te kijken en geweldig om in te rijden."