F1-test Barcelona: Wie komen er op woensdag in actie?

De afgelopen weken konden de Formule 1-fans al kennismaken met de nieuwe bolides, maar vandaag gaat het echte werk beginnen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya vindt de eerste driedaagse testweek van het jaar plaats. Helaas voor velen wordt de test grotendeels achter gesloten deuren georganiseerd: geen publiek, geen live-uitzendingen, geen livetiming. Gelukkig is er wel media uitgenodigd voor de testweek, dus je mist niets van de actie met het liveblog op Motorsport.com!

Heel wat teams organiseerden de voorbije dagen een shakedown om de eerste kinderziekten van de gloednieuwe bolides vast op te lossen. Het voordeel daarvan is dat er in Barcelona - als het goed is - eerder begonnen kan worden met het serieuze testwerk. Gezien de gloednieuwe reglementen en de ingrijpende aerodynamische veranderingen is elke minuut track time van grote waarde. Omdat de bolides ook voor de coureurs nog grotendeels onbekend zijn en men beide rijders evenveel tijd op de baan wil geven, kiezen de meeste teams ervoor om het testprogramma te verdelen. Bij het merendeel van de teams zien we dus elke dag beide coureurs in actie komen: de een in de ochtend, de ander in de middag.

De testdagen zijn zoals gebruikelijk opgedeeld in twee stukken. De sessies starten om 09.00 uur in de ochtend en duren tot 13.00 uur. Na een lunchpauze van een uur gaat de actie verder tot 18.00 uur Nederlandse tijd. Wie wanneer instapt, zie je in onderstaand overzicht.

Deze coureurs komen vandaag in actie tijdens de F1-test in Barcelona:

Team Coureurs Mercedes George Russell (ochtend)

Lewis Hamilton (middag) Red Bull Max Verstappen Ferrari Charles Leclerc (ochtend)

Carlos Sainz (middag) McLaren Lando Norris Alpine Fernando Alonso AlphaTauri Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend)

Lance Stroll (middag) Williams Nicholas Latifi (ochtend) Alexander Albon (middag) Alfa Romeo Robert Kubica (ochtend) Valtteri Bottas (middag) Haas Nikita Mazepin (ochtend) Mick Schumacher (middag)

Video: Olav Mol over de veelbesproken F1-winter en het seizoen 2022