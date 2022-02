Haas F1 Team haalt in pitstraat Barcelona doek van VF-22

Over een klein uur gaat het licht aan het einde van de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya op groen voor de eerste wintertestdag in de aanloop naar het seizoen 2022. Het Haas F1 Team kreeg voorafgaand aan de testdag de schijnwerpers op zich gericht door de definitieve bolide te presenteren. In de pitstraat haalden Mick Schumacher en Nikita Mazepin het doek van hun VF-22.

De onthulling was vooral een kleine show voor de bühne. De Amerikaanse formatie presenteerde begin februari al de kleurstelling voor het seizoen 2022, die overigens maar weinig afwijkt van de livery van afgelopen seizoen. De kleuren waren te zien op een showmodel van de 2022-auto. De definitieve versie van de VF-22 is nu in Barcelona aan de wereld getoond. Toch was ook die wagen niet echt nieuw meer, aangezien het team er eerder deze week al een shakedown mee uitvoerde op het Spaanse circuit. De beelden daarvan gingen al de hele wereld over.

Haas heeft voor het aanstaande seizoen gekozen voor stabiliteit. Schumacher en Mazepin krijgen een tweede jaar de kans om zich te bewijzen, nadat het duo een moeizaam maar leerzaam debuutjaar kende. Ook in de top van de formatie is weinig veranderd, met de uitgesproken Guenther Steiner nog altijd aan het roer. Wel werd ontwerper Simone Resta door partner Ferrari gestald bij de Amerikanen. Het team koos ervoor om in 2021 de wagen totaal niet te ontwikkelen, waardoor de rijders veelal achteraan het veld spartelden. Alle aandacht van het ontwerpteam ging uit naar de auto voor aankomend seizoen. De renstal hoopt een goede sprong voorwaarts te maken.

De eerste stappen moeten de komende dagen gezet worden tijdens de driedaagse shakedowntest in Barcelona.

De onthulling van de Haas VF-22 in beeld:

Haas F1 Team VF-22 1 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team 2 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team 3 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 Team VF-22 4 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 Team 5 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Haas F1 Team VF-22 6 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Haas F1 Team 7 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Haas F1 Team 8 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images