Steiner over F1-wens Schumacher: "Wordt ontzettend moeilijk"

Na het behalen van de Formule 2-titel in 2020 maakte Mick Schumacher de opstap naar de Formule 1. Hij kreeg een kans bij Haas F1, dat in 2021 de hekkensluiter was. Een jaar later stond de toekomst van Schumacher in de F1 op de tocht, aangezien het team niet blij was met de hoeveelheid crashes en zij liever voor ervaren coureurs gingen. Schumachers F1-avontuur duurde zodoende slechts twee seizoenen, waarna hij als reservecoureur aan de slag ging bij Mercedes F1. Dit jaar is hij nog steeds actief in die rol, maar hij is nu ook weer aan het racen - al is dat wel in het World Endurance Championship namens Alpine.

Schumacher heeft er geen geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren in de Formule 1, een wens die hij ook nog na de 1812 kilometer van Qatar uitsprak. "Natuurlijk focus ik me nu op het WEC, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet met een schuin oog naar de F1 kijk", zei de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. In de Formule 1 werkte Mick Schumacher samen met Haas F1-teambaas Günther Steiner, die nu ook vanaf de zijlijn toekijkt omdat zijn contract bij Haas niet verlengd werd. Hij stelt dat de tijd begint te dringen voor de 24-jarige Duitser, wil hij terugkeren in de Formule 1.

"Als het volgend jaar niet lukt, lukt het waarschijnlijk nooit meer", zegt Steiner tegen Bild. "Hij moet dit seizoen goed presteren in het WEC. Dat kan een opstapje zijn." Dit jaar lopen er nog veel contracten van F1-coureurs af, waardoor er nog wat kansen zijn voor Schumacher. "We zullen zien hoe de rijdersmarkt in de Formule 1 zich ontwikkelt", aldus Steiner. "Het is nog niet duidelijk of er iemand zal stoppen."

Wat niet in het voordeel spreekt van Schumacher, is dat hij al twee jaar niet meer in de F1 heeft geracet. Hij doet nu wel meer ervaring op in de langeafstandsraces, maar door het gebrek aan F1-meters kan hij een stuk minder aantrekkelijk zijn voor F1-teams. Daarom vermoedt Steiner dat 2025 een belangrijk jaar wordt voor Schumacher. "Als hij volgend jaar niet in de Formule 1 racet, dan zit hij al drie jaar zonder cockpit. Natuurlijk, hij was er twee jaar bij en maakt deel uit van de nieuwe generatie - maar wat heeft dat voor zin? Het zou extreem moeilijk zijn als hij er drie jaar helemaal uit zou liggen", besluit Steiner.