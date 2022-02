Haas toont als eerste team kleurstelling van F1-auto voor 2022

Het Haas F1 Team is de eerste renstal die een glimp laat zien van de 2022-auto. De vormen van de VF-22 blijven nog even geheim, maar de kleurstelling is nu dus gepresenteerd. Na jaren met een overwegend grijze bolide aan de start te verschijnen, koos Haas F1 vorig jaar voor een overwegend witte livery. Door de rode en blauwe accenten had de kleurstelling iets weg van de Russische vlag en dat is in 2022 ongewijzigd gebleven. Opnieuw kiest de Amerikaanse renstal voor een livery met een witte basis en enkele rode en blauwe strepen, die opnieuw een Russisch karakter geven aan de auto.

Het is de livery waarmee Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan hun tweede seizoen in de Formule 1 beginnen. Het tweetal debuteerde vorig seizoen, nadat Haas eind 2020 afscheid nam van de ervaren coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Met de komst van het duo stond teambaas Guenther Steiner een grote klus te wachten, die hij achteraf lastiger vond dan verwacht. Haas bungelde het gehele seizoen onderaan het veld en slaagde er niet in om punten te scoren. Het 2021-seizoen werd daarom ook op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap afgesloten.

Alle pijlen op F1-seizoen 2022

Op de verplichte vloeraanpassingen na besloot Haas niets te doen aan de ontwikkeling van de VF-21. In plaats daarvan werd de focus al vroeg gelegd op het komende seizoen. Dit jaar verandert het technisch reglement drastisch en daar hoopt Haas van te profiteren. De nieuwe VF-22 is mede-ontwikkeld door Simone Resta, een ontwerper die jaren bij het team van Ferrari heeft gewerkt en vorig seizoen overstapte naar Haas. Kort voor de kerst kwam de VF-22 al door de FIA-crashtest heen. Het team is momenteel druk met het opbouwen van de auto, zodat deze klaar is voor de start van de eerste wintertest. Schumacher liet eerder al weten niet te kunnen wachten om weer in te stappen. De Duitser gaat zijn tweede jaar in bij Haas en heeft dus inspraak over de ontwikkeling van de nieuwe auto.

De eerste pre-season test vindt plaats van 23 tot en 25 februari in het Spaanse Barcelona. De tweede wintertest staat gepland van 10 tot en met 12 maart in Bahrein. Op 20 maart doven op het circuit van Sakhir de lichten voor de eerste Grand Prix van het seizoen.

Foto's: De livery van de Haas VF-22 uit alle hoeken

