Mick Schumacher en Nikita Mazepin promoveerden allebei van de Formule 2 naar de Formule 1 en vormden een compleet nieuw rijdersduo bij Haas. Het tweetal kende een lastig jaar. De Amerikaanse formatie zag 2021 namelijk als overgangsjaar en gaf geen dollar uit aan de ontwikkeling van de VF-21. In plaats daarvan stak Haas alle tijd in het ontwikkelen van de nieuwe auto voor 2022. Komend seizoen gaat het technische reglement op de schop en daar probeert de renstal van te profiteren. Door deze beslissing eindigde Haas als laatste in de eindstand en bleef het gehele seizoen van 2021 puntloos. Toch verbaasde het teambaas Guenther Steiner wel dat zijn team in de slotfase van het jaar erin slaagde het gat naar de middenmoot meer te dichten.

Haas reed nog niet eerder in zijn Formule 1-avontuur met een rookie. Met de komst van Schumacher en Mazepin kregen de Amerikanen er meteen twee. Volgens Steiner was dit een hele ervaring. "We wisten wat we deden toen we eraan begonnen, bij de uitkomst van dit alles stond ik echter totaal niet stil", aldus Steiner tegen Motorsport.com. "Je realiseert je snel hoe jong en onervaren deze gasten zijn. Ze hebben veel hulp nodig. Sommige zaken moeten ze zelf leren, dat kunnen wij niet doen. Je kan ze een richting insturen, maar het ze verder niet vertellen. Het is dan of zwemmen of verzuipen. Het is een volledige baan om ze proberen boven water te houden, dat is iets wat ik niet wil gaan doen. Uiteindelijk leer je het ook beter op de harde manier. Hun handje vasthouden moet je niet doen. Met een niet-competitieve auto was dit iets eenvoudiger. De punten hadden we toch niet nodig. In 2022 moeten die er weer gaan komen. Zij hebben in ieder geval veel geleerd door dingen fouten te doen. Het fijnste dit jaar was in ieder geval dat ik niet boos hoefde te worden. We hadden toch niets te verliezen."

Stoeiende coureurs in de Haas VF-21

Het seizoen 2021 was een bewogen jaar voor het team van Haas. Schumacher en Mazepin maakten crashes mee, kwamen elkaar op verschillende circuits geregeld tegen en stoeiden met teamorders. Mazepin liet eerder al optekenen een neutrale relatie te hebben met zijn Duitse teamgenoot. Volgens Steiner moest het duo zich realiseren dat ze niet vochten om de leiding, zoals in opstapklassen wel het geval was, maar dat juist een samenwerking het team vooruit zou helpen.

"Met name in het begin vochten ze voornamelijk met elkaar, waarop wij zeiden: 'jongens, jullie vechten voor de negentiende positie'. Dat deed niets voor het team. Op een bepaald moment begrepen ze dat de Formule 1 niet draait om het verslaan van slechts één persoon", vervolgt de Italiaanse teambaas. "Net als dat in trainingen een bepaalde strategie getest moest worden - 'waarom moet ik deze taak doen en niet die andere?' - omdat dit beter is voor het team. Het antwoord was simpel. Voor ons zijn het geen twee verschillende rijders, maar gelijken. Iedereen krijgt dezelfde kansen als we kijken naar wat beter werkt voor ons als team. Er zijn geen verschillen, alles is gelijk. Zo werkt het."