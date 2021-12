Een aantal crashtests had het team al achter de rug, maar het chassis was nog niet aan de beurt geweest. Inmiddels heeft Haas het chassis aangeboden bij de FIA voor de verplichte crashtest en is er goed nieuws te melden. De nieuwe VF-22 is met vlag en wimpel geslaagd. De renstal gaat de VF-22 in de Dallara-fabriek weer opbouwen om deze klaar te maken voor de eerste wintertest in Barcelona.

De formatie heeft nu een andere aanpak in de opbouw naar het seizoen dan het vorig jaar had. Toen bleven de reglementen nagenoeg ongewijzigd en dus gebruikte Haas bijna dezelfde auto als in 2020. Na de verplichte crashtest afgelopen jaar bouwde Haas de auto op in Bahrein kort voorafgaand aan de wintertests op het circuit van Sakhir. Met nieuwe reglementen op de planning voor 2022, willen de Amerikanen het komend seizoen anders doen. Het gereedmaken van de nieuwe bolide wil men nu in de Dallara-fabriek al gedaan hebben. Het doel is om meteen operationeel te zijn in Barcelona, zodat er zoveel mogelijk baantijd gepakt kan worden.

"Dit deden we normaal gesproken ook, maar afgelopen seizoen lieten we dat zitten omdat het de auto van 2020 betrof. Die hebben we toen weer herbouwd [in Bahrein] en hier en daar wat onderdelen vervangen. Dit keer gaan we hem volledig in elkaar zetten [in Italië]. Al onze technische mensen zitten daar en veel onderdelen worden gemaakt door Dallara. Het is dus prettiger om in hun faciliteit te zitten als we de eerste auto gaan opbouwen. Deze nemen we mee naar de Spanje [voor de eerste wintertest]."

Haas beleefde slechtste seizoen in 2021

Haas besloot in 2021 de auto niet verder te ontwikkelen, maar juist de focus te leggen op de bolide van volgend jaar. Op die manier hoopt de Amerikaanse formatie goed in te kunnen spelen op de nieuwe technische reglementen. Deze aanpak zorgde ervoor dat de renstal in 2021 constant onderaan bungelde en geen enkel punt scoorde. Ondanks deze werkwijze vindt Steiner niet dat er ineens veel progressie verwacht mag worden van het kleinste team op de grid.

"Het team is nog steeds de underdog, die probeert boven zijn kunnen te vechten. Onze structuur is ten opzichte van 2018 en 2019 niet veel veranderd", vervolgt Steiner. "Er zijn vanwege het budgetplafond een paar veranderingen geweest. We werken nu meer met onze eigen mensen en die van Ferrari, in plaats van werknemers van Dallara. We blijven echter het kleinste team. Op het gebied van werknemers en productie zijn we echt nog de kleinste. Ik denk dat het nog een beetje gelijk is aan 2018. Wij willen vooral terug naar de eerste vier jaren. Daar willen we om bekendstaan."

Haas begon in 2016 aan het Formule 1-avontuur en scoorde meteen punten in Australië. In de seizoenen daarna bleven deze binnenkomen, met in 2018 als hoogtepunt een vijfde plaats in de eindstand bij de constructeurs. Met geen enkel punt in 2021 beleefde de renstal zijn slechtste seizoen tot nu toe.