De Formule 2-kampioen van 2020 promoveerde afgelopen jaar naar Haas voor zijn eerste seizoen in de Formule 1, maar kon weinig potten breken. Haas zwom het gehele seizoen in de achterhoede en bleef als enige formatie puntloos. Het Amerikaanse team besloot zich met de intrede van nieuwe technische reglementen volledig te richten op het seizoen 2022. Hierdoor werd er geen dollar uitgegeven aan de ontwikkeling van de VF-21.

Alhoewel Mick Schumacher wel even moest wennen, liet de Duitser gedurende het seizoen progressie zien. Teamgenoot en tevens nieuwkomer Nikita Mazepin werd met ruime cijfers verslagen. Schumacher was in tweeëntwintig kwalificaties twintig keer sneller dan de Rus. Veertien keer haalden de Haas-coureurs allebei de finish. In slechts drie Grands Prix was Mazepin de betere van de twee.

Aan het einde van het seizoen zag Haas een stijgende lijn in de prestaties. Teambaas Guenther Steiner liet weten deze vooruitgang opmerkelijk te vinden. Voor Schumacher voelde het als een enorme boost en hoopt een nog grotere stap te maken met de nieuwe bolide. "Ik hoor alleen maar positieve verhalen over de nieuwe auto", vertelt de zoon van Michael Schumacher aan Motorsport.com. "Ik heb hoge verwachtingen. Hopelijk worden deze op de baan waargemaakt."

Schumacher voelt zich als een vis in het water

De nieuwe bolide wordt de eerste auto die mede is ontwikkeld met de feedback van de jonge coureur. De Ferrari-junior geniet van zijn technische rol en het feit dat hij onder andere kan bepalen welke richting de nieuwe auto op gaat. "Dit soort werk interesseert me al jaren, helemaal hoe dit met een F1-auto werkt", vervolgt Schumacher. "Ik ben vrij betrokken bij de [nieuwe] auto. Ik wil gewoon alles begrijpen en zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schetsen in de computer. Er zijn veel punten waar ik naar uitkijk om te analyseren."

De 22-jarige coureur heeft zijn eerste seizoen bij Haas achter de rug. De Duitser is op zijn plek bij de Amerikanen. "Het is geweldig om met dit team in de fabriek te werken en aan te geven hoe ik de auto graag wil hebben. Het is de eerste keer dat een bolide specifiek voor mij wordt gebouwd. Het is veel meer gebouwd op onze maten en helmen. Hierdoor gaat alles veel evenwichtiger werken."