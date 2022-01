Hülkenberg niet overtuigd door 2022-auto: “Niet bepaald trager dan nu”

Hülkenberg reed in 2019 zijn laatste seizoen bij Renault en moest daarna op zoek naar een nieuwe werkgever. Vanwege coronabesmettingen voor Sergio Perez en Lance Stroll, mocht de Duitser het jaar daarna twee keer instappen bij Racing Point [tegenwoordig Aston Martin]. Beide keren finishte hij in de punten en liet daarmee een goede indruk achter. Uiteindelijk werd Hülkenberg voor 2021 als officiële reservecoureur gepresenteerd bij Aston Martin. Naast die taken draagt de Duitser ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling van de auto. Met het oog op de nieuwe technische reglementen heeft de ervaren rot al de nodige uren gemaakt in de simulator. Een aantal dingen is de coureur opgevallen.

Komend seizoen worden de Formule 1-auto's op 18 inch-banden gezet, wat een flinke vergroting is ten opzichte van de 13 inch velgen waar de bolides eerder op reden. Volgens Hülkenberg heeft het in ieder geval geen invloed op het zicht van de coureurs. "Ze zien nu gewoon meer velg in plaats van band", vertelt Hülkenberg op zijn LinkedIn-pagina. Naast de wielen gaat het ook het hele aerodynamische pakket op de schop. "Het nieuwe model gaat er van voor tot achteren helemaal anders uitzien. Bij diverse teams zal met name onder het bodywork het een en ander verschillen."

De nieuwe Aston Martin is al in de simulator geladen en de Duitse coureur heeft deze al kunnen besturen. De reservecoureur van de Britse formatie voelt echter nog niet veel verschil met de vorige generatie. "Het doel is om het geheel trager en uitdagender te maken. De focus moet meer op de coureurs liggen. De dominantie van snelheid en aerodynamica moet daarbij minder worden", vervolgt de coureur met 179 Grand Prix-starts. "Uit mijn eerste ervaring blijkt dat de auto's heel snel zijn en niet bepaald trager dan de vorige generatie. De ervaring van het rijden is in de simulator in ieder geval weinig veranderd."

Hülkenberg waagt zich niet aan voorspellingen

De Formule 1 hoopt met name dat de nieuwe reglementen voor meer actie gaan zorgen. Zo is de bedoeling dat de auto's elkaar beter kunnen volgen op het circuit en de vuile lucht achter een bolide flink verminderd wordt. Hülkenberg heeft hier echter zijn bedenkingen bij. "Het gaat interessant zijn om te zien of de auto's elkaar echt beter kunnen volgen. In de simulator ligt de snelheid in de bochten extreem hoog, dus de kans op vuile lucht is nog steeds aanwezig. Het is lastig voor te stellen dat auto's elkaar goed kunnen volgen op deze snelheden. Ik hoop natuurlijk positief verrast te worden."

En met die positieve verrassing doelt de coureur op welk team het vanaf de start het beste voor elkaar heeft. Zo zijn er diverse teams die zich in 2021 vrij snel op het komende seizoen zijn gaan richten, maar aan verrassingen durft de Duitser zich nog niet te wagen. "Dit is waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Het gaat erom wie snel leert en zich snel kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Zij vechten meteen vanaf de start aan de voorzijde. Later in het jaar gaan er veranderingen komen. Het wordt een grote leercurve voor iedereen. De ontwikkeling bij de teams gaat uiteindelijk de slagvolgorde veranderen. Voor voorspellingen is het nog te vroeg. Ik zou het in ieder geval verrassend vinden als grotere teams ineens niet meer vooraan staan", besluit Hülkenberg.