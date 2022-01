Ferrari verwacht minder updates in 2022 vanwege budgetplafond

Diverse teams staakten vorig seizoen voortijdig de ontwikkeling aan de auto van 2021. Met het nieuwe technische reglement op de planning leek het diverse formaties verstandiger de aandacht al te verleggen. Voor Ferrari hield dit in dat er amper wijzigingen werden doorgevoerd aan de SF21. Ondanks de spiksplinternieuwe bolides komend seizoen verwacht Mekies niet dat de ontwikkeling aan de auto's weer op hetzelfde niveau komt als voor 2020. Dit vanwege het budgetplafond dat in 2021 actief werd.

"Je kunt het niet vergelijken [met 2021]. Toen was er [op het gebied van ontwikkeling] haast niks. Voor ons was het in ieder geval niet veel. Maar in vergelijking met 2018 of 2019, gaan we [in 2022] ook minder zien", aldus Mekies. "In die jaren werd er bij de grotere teams nagenoeg elke race wel weer iets [nieuws] opgezet. Het klinkt voor ons in ieder geval lastig om vanwege de beperkingen die we hebben met een groot aantal updates te komen."

Het budget lag afgelopen seizoen op 145 miljoen dollar, maar is voor 2022 naar 140 miljoen dollar (om en nabij de 125 miljoen euro) gezakt. Dit betekent dat de teams op het gebied van doorontwikkelen nog zorgvuldiger met hun budget moeten omgaan. Met name teams als Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari worden hierdoor geraakt. Zij hebben hun team al moeten inkrimpen om binnen het budget te blijven.

"Er moet budget blijven om gedurende het jaar te kunnen ontwikkelen. Je leert constant bij. Het is dus zaak manieren te vinden om je hierop aan te kunnen passen. Dit was de grootste uitdaging", vertelt Mekies. "Zodra dit in kaart is gebracht, weet je wat je hebt voor de aerodynamische ontwikkeling en wat je hebt voor mechanische ontwikkeling. Dit [bedrag] gaat vervolgens naar de afdelingen. De aerodynamische afdeling zegt bijvoorbeeld: 'Met dit [bedrag] zijn we in staat twee of drie keer een nieuw pakket te kunnen ontwikkelen'. Vervolgens stel je daar je hele plan op af. Dat is hoe we het nu aanpakken. De grootte van de uitdaging hangt af van waar je staat ten opzichte van de tegenstanders."

Wintertests worden zeer belangrijk

Mocht de auto tijdens de wintertest al problemen hebben die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden, dan kan dit invloed hebben op het budget van de ontwikkeling. Wellicht moeten daardoor diverse updates, die gedurende het seizoen zouden komen, worden opgeofferd. "Als je aan het begin van het jaar een groot probleem hebt en niets correleert, dan investeer je misschien geld uit het tweede of derde ontwikkelingspakket. Je moet het probleem toch aanpakken. Dit betekent dat diverse onderdelen wellicht meteen in de prullenbak verdwijnen. Zo ga je ermee om."