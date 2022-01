Steiner verrast door kleiner gat tussen Haas en middenmoot eind 2021

Afgelopen jaar kende Haas F1 Team een moeizaam seizoen in de Formule 1. Met de grote veranderingen van het technische reglement voor 2022 werd besloten om daar alles op in te zetten, wat ten koste ging van de ontwikkeling voor de auto voor 2021. Bovendien trok het team nieuwkomers Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan en dat maakte het afgelopen jaar tot niets meer dan een overgangsjaar. Punten bleven buiten bereik en daardoor werd Haas laatste in het kampioenschap voor constructeurs. Toch slaagde het team er – ondanks het uitblijven van updates – in om in de laatste races dichter bij Alfa Romeo en Williams te komen.

Dat kwam ook voor teambaas Guenther Steiner als een verrassing. “Je moet opletten dat mensen niet zelfvoldaan worden, eraan gewend raken en hun best niet meer doen. Je moet ze vertellen dat ‘jullie niet dom of slecht zijn geworden, het gaat beter worden, het komt gewoon doordat onze auto niet is ontwikkeld’. Het antwoord is te simpel: als je er een jaar niets aan doet, dan is dit waar je eindigt”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Maar in de laatste twee races kon ik niet geloven dat we maar één of twee tienden van de achterkant van de middenmoot waren verwijderd. Dat dit kan met een auto die bijna twee jaar oud is, snap ik niet.”

'Andere teams hadden gat groter moeten maken'

Eerder in het seizoen verklaarde Steiner al dat de progressie van het team grotendeels te danken was aan de ontwikkeling van de nog onervaren coureurs. Toch vond hij ook dat de concurrentie ondanks hun ontwikkelingen niet genoeg afstand namen. “De anderen hadden het gat groter moeten maken, zij ontwikkelden hun auto’s. Ik vond de laatste twee races heel vreemd. In Saudi-Arabië hadden we op die lange ronde slechts anderhalve tiende achterstand en in de race streden we met een van de Williams-coureurs. Misschien reden zij langzamer? Zodra je om iets kan vechten, dan krijg je een ander scenario, een ander gevoel en dan leef je op een andere manier.”

Met name Schumacher liet zich in de laatste fase van 2021 steeds meer zien in de strijd met de laatste teams in de middenmoot. In Abu Dhabi streed hij de hele race met Nicholas Latifi, terwijl hij in Saudi-Arabië slechts één tiende langzamer was dan Lance Stroll in de Aston Martin. Dat kwam volgens Schumacher niet alleen door zijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook doordat het afstellen van de VF-21 steeds beter ging. “Als team hebben we ook een andere manier gevonden om het weekend en de afstelling aan te vliegen”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Ik denk dat we gewoon hebben uitgevonden wat we willen zien in de auto. Is het stabiliteit bij het insturen, is het overstuur? Dat heeft zich de laatste weken geuit en ik denk dat we onszelf op dat vlak hebben geperfectioneerd.”