Ocon: "Overwinning in Hongarije neemt de druk op Alpine wat weg"

Esteban Ocon profiteerde van alle chaos op de Hungaroring, waarbij Max Verstappen al in de eerste bocht veel schade opliep en Hamilton bij de herstart alleen op de grid stond. Het maakte de weg vrij voor een verrassende winnaar en dat liet Ocon zich geen tweemaal zeggen. De Fransman wist de druk van Sebastian Vettel te weerstaan, kreeg hulp van Fernando Alonso en kon zijn geluk na afloop niet op. De persoonlijke weg naar glorie is voltooid, al gaat het effect van de overwinning verder dan alleen het eigen succes. "Zeker. Het gaf mij natuurlijk een geweldig gevoel om te kunnen winnen, maar ik ben ook heel blij voor het team", blikt de Europees Formule 3-kampioen van 2014 terug.

"Dit was natuurlijk ook de eerste zege van Renault sinds de comeback in het moderne Formule 1-tijdperk. De volgende keer dat we in een vergelijkbare positie komen, weten we in ieder geval hoe het voelt. Dat neemt de druk op ons team een beetje weg. We kunnen dan nog meer ons ding doen en zorgen dat we aan het langste eind trekken", laat Ocon aan onder meer Motorsport.com weten.

De onverwachte zege heeft het team volgens de Fransman hongerig gemaakt naar meer succes. "Voor mij verandert er niet meteen iets aan de manier waarop ik werk, maar ik zag wel aan de mensen om mij heen dat die overwinning hen erg veel deed. Voor velen van ons was het de eerste F1-zege en nu willen we meer van die momenten beleven. Het moet zeker niet bij deze ene blijven. We weten dat we nog altijd een lange weg te gaan hebben, maar we beschikken wel over een groep getalenteerde mensen en ik ben erg blij en ook trots dat ik daar onderdeel van mag zijn."

De structurele ommekeer moet vorm krijgen onder het nieuwe technische reglement, waar Alpine overigens al veel concessies voor heeft gedaan. Zo is de doorontwikkeling relatief beperkt gehouden in 2021 en reed het team met een motor rond waarvan het design uit 2019 dateert - zonder grote ingrepen nadien. Met dat in het achterhoofd vindt Ocon het des te knapper dat zijn team een buitenkansje heeft kunnen aangrijpen. "Dat is ook wat we voor het seizoen graag wilden doen. We wisten dat we niet de snelste auto zouden hebben en wisten ook dat we operationeel top moesten presteren om toe te slaan als de kans zich zou voordoen. Precies dat hebben we gedaan in Qatar, Saudi-Arabië, Hongarije en bijna ook in Sochi met Fernando. Daar kunnen we trots op zijn en het betekent ook dat we de strijd echt aan kunnen gaan als we in de toekomst wel over een snelle auto beschikken."