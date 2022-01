Marko: Red Bull ligt op schema met ontwikkeling F1-auto voor 2022

Na het prachtige seizoen van 2021 is de blik alweer gericht op wat de Formule 1 'een nieuw tijdperk' noemt. Het grondeffect keert terug en dwingt teams om op een andere manier downforce te genereren. Het dwingt teams ook om na de laatste race in Abu Dhabi meteen door te pakken. Zo is het alleen voor de coureurs en het management tijd om uit te rusten. "In de fabriek wordt bijna non-stop doorgewerkt. Die Engelsen zijn sowieso niet zo van de feestdagen, die waren alleen met Boxing Day bezig", grapt Marko. Het harde werk moet allemaal leiden tot titelverdediging. Over de ambitie voor 2022 laat Marko namelijk geen enkele twijfel bestaan: "Het uitgesproken doel is een nieuwe wereldtitel binnenhalen", meldt de 78-jarige Oostenrijker bij Auto, Motor und Sport.

Voor die wereldtitel is competitief materiaal natuurlijk goud waard en juist op dat vlak bestaan er geen garanties. Wie doet een gouden vondst en wie slaat de plank juist mis? Het blijft gissen en dus kan Marko alleen maar bij het eigen werk in de Red Bull-fabriek blijven. In dat opzicht ligt het team op schema met wat de RB18 moet worden. "Ik heb in ieder geval nog geen tegenstrijdige informatie meegekregen." Dat geldt voor het werk in Milton Keynes maar ook in Japan, waar Honda de 2022-motor nog maakt en aanpast voor E10-brandstof. "Honda werkt keihard aan die aanpassing, ja. Wat ik daarvan hoor, is positief, al zitten de prestaties [door E10] nog niet op het niveau van 2021. Maar in z'n algemeenheid is het zo dat we gewoon moeten afwachten hoe het er in langere runs uitziet." Het vermogensverlies zou door de overstap op nieuwe brandstof zo'n twintig pk bedragen.

Dat laatste geldt voor alle krachtsverhoudingen, al houdt Marko op voorhand rekening met een nieuwe tweestrijd tussen Mercedes en Red Bull Racing. Ondanks de omwenteling in het reglement dicht hij beide formaties nog altijd de beste kansen toe: "Bij zo'n grote verandering kun je natuurlijk nooit helemaal zeker zijn, maar Mercedes en wij hebben in ieder geval de potentie, de mensen en ook de continuïteit. Dat spreekt allemaal voor een nieuwe tweestrijd op het allerhoogste niveau, ook al omdat geen enkele andere coureur kan meekomen met Hamilton en Verstappen."

George Russell zou dat op papier wel moeten kunnen of in ieder geval willen, maar Marko moet het eerst nog zien. "Ik denk dat Norris als eerste in aanmerking komt om bij te blijven. Leclerc is toch een klein beetje ontmaskerd door Sainz. Russell vormt zeker wel een grote uitdaging voor Hamilton, ook retorisch en politiek al doordat hij ook uit Engeland komt. Russell is een ongelooflijk snelle coureur in kwalificaties, maar in de races was de afstand met Latifi helemaal niet zo groot meer. Op dat vlak moet hij zich eerst nog bewijzen", sluit de Oostenrijker af.

