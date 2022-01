Binotto blijft teambaas onder nieuwe organisatiestructuur Ferrari

Mattia Binotto staat sinds 2019 aan het hoofd van de Gestione Sportiva van Ferrari en in die functie treedt hij ook op als teambaas van het Formule 1-team. Hij nam het stokje destijds over van Maurizio Arrivabene. Onder leiding van Binotto wist Ferrari in 2019 nog drie races te winnen, maar na de geheime motorschikking met de FIA werd 2020 een bijzonder moeizame jaargang. In 2021 werd het herstel al ingezet met vier podia voor Carlos Sainz Jr. en eentje voor Charles Leclerc, die ook twee keer pole-position pakte.

Het is voldoende voor Binotto om ook in 2022 weer aan te treden als teambaas van Ferrari. In een persbericht maakte de Italiaanse sportwagenfabrikant bekend dat de organisatiestructuur opnieuw flink op de schop gaat, maar bij de sportafdeling van het merk verandert niets in de personele bezetting. Dat betekent dat Binotto – die sinds 1995 in verschillende functies werkzaam is geweest bij de Scuderia – aan het hoofd blijft staan en dus ook teambaas blijft van het Formule 1-team, dat al sinds 2008 wacht op een constructeurstitel en sinds 2007 op een kampioenschap bij de coureurs.

Op andere fronten binnen Ferrari gaat de organisatorische structuur wel op de schop. Daarvoor heeft CEO Benedetto Vigna gekozen om de exclusiviteit van het merk en het DNA van het racen te behouden, klimaatneutraliteit te bereiken in 2030, innovatie te bevorderen, processen te optimaliseren en om de samenwerking – zowel intern als met partners – uit te breiden. Gianmaria Fulgenzi wordt gepromoveerd tot Chief Product Development Officer, terwijl Ernesto Lasalandra wordt aangetrokken als hoofd van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Silvia Gabrielli wordt Chief Digital & Data Officer, David Abate krijgt promotie tot Chief Technologies & Infrastructure Officer en Angelo Pesci wordt aangesteld als Chief Purchasing & Quality Officer. Deze nieuwe functies gaan direct rapporteren aan Vigna. Ook zijn er nieuwe namen aangesteld als Chief Manufacturing Officer, Chief Internal Audit Officer en Chief Compliance Officer.