Alpine sluit F1-test voor Schumacher uit

Mick Schumacher komt dit jaar in actie met de Alpine A424 Hypercar, naast zijn rol als reservecoureur van het Mercedes F1 Team. De samenwerking met Alpine leidde al gauw tot geruchten over een testsessie in een van de Franse Formule 1-bolides. Daar heeft Alpine F1-teambaas Bruno Famin echter resoluut een streep doorheen gezet. Op de vraag of er plannen zijn om Schumacher te laten testen in de huidige of ouderejaars F1-auto, zegt hij: “Nee, dat kan niet. We hebben geen plannen, want Jack Doohan is onze reserverijder en Mick is de reservecoureur van Mercedes. Het contract dat we met Mick hebben, is exclusief voor endurance.”

De 24-jarige Duitser heeft er geen geheim van gemaakt graag terug te willen keren in de Formule 1. Zijn samenwerking met Alpine kan de deur op een kier zetten als een van de huidige rijders Esteban Ocon of Pierre Gasly aan het einde van het seizoen vertrekt. Gevraagd naar de line-up voor 2025 zegt Famin: “We hebben veel opties. Mick is reeds Alpine-coureur. Op dit moment zijn we zeer tevreden met Esteban en Pierre. Niemand weet wanneer het silly season echt van start gaat. Een paar weken geleden ging het er hevig aan toe (met het nieuws over de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari), maar sindsdien is het stil. We moeten voorbereid zijn op alle mogelijkheden. Maar nogmaals: we zijn blij met Esteban en Pierre.”

De teambaas benadrukt echter geen haast te hebben: “Er is op rijdersvlak geen enkele druk. We zijn blij en we zullen te zijner tijd wel zien.”