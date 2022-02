Max Verstappen in actie met nieuwe Red Bull tijdens F1-test Barcelona

Max Verstappen heeft zijn eerste officiële meters van het Formule 1-seizoen 2022 achter de rug. De man met startnummer 1 mocht deze eerste testdag, officieel een shakedown genoemd, aftrappen voor Red Bull Racing. Even na 9.00 uur stuurde de Limburger zijn RB18 voor de eerste keer het Circuit de Barcelona-Catalunya op.

Dit markeerde ook meteen het eerste moment waarop de Formule 1-wereld kon kennismaken met de 'echte' RB18. Bij de presentatie van de auto toonde het team uit Milton Keynes nog slechts een showmodel om concurrenten niet wijzer te maken dan nodig. Dat laatste was ook het devies bij de eerste filmdag van 2022, die zoveel mogelijk in het geheim is afgewerkt op Silverstone.

Ophanging en sidepods

De bolide waarmee Verstappen vandaag in actie komt, heeft een heel ander aanblik dan de creatie die Red Bull bij de launch presenteerde. Zo is de auto in Barcelona voorzien van een heel bijzonder ontwerp van de sidepods en een trekstangvoorwielophanging, oftewel een pull-rod systeem. Red Bull is in navolging van McLaren het tweede team dat voor deze oplossing kiest in 2022.

De push-rod variant waar onder meer Ferrari en Mercedes aan de voorkant mee rijden, is iets toegankelijker voor monteurs, maar bij de pull-rod van Red Bull ligt het zwaartepunt iets lager in het chassis. Nog belangrijker in de afweging is dat beide varianten andere gevolgen voor de luchtstroom hebben. De keuze hangt daardoor nauw samen met de rest van het aerodynamisch concept. Wat betreft dat concept vallen de zeer agressief vormgegeven en steil aflopende sidepods met vierkante inlaten ook meteen op.

Verstappen mag woensdag de hele testdag voor zijn rekening nemen en zodoende ook na de lunchpauze instappen. Morgen (donderdag) zal Sergio Perez de hele dag rijden. Verstappen is dan aandachtig toeschouwer, al moet hij tijdens de middagpauze wel acte de présence geven in de FIA-persconferentie. Vrijdag zullen de Red Bull-coureurs ieder een dagdeel achter het stuur van de RB18 kruipen, waarbij Verstappen tijdens de ochtenduren in actie komt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 4 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 2 / 4 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 3 / 4 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images

