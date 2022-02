Haas op pad met nieuwe F1-auto: Shakedown met VF-22 in Barcelona

Op 4 februari was Haas F1 Team de eerste F1-renstal die beelden deelde van de nieuwe livery op een 2022-auto. Daarbij maakte het Amerikaanse team geen gebruik van de auto die uiteindelijk in 2022 op de startgrid van de F1-races verschijnt. Wel gaf teambaas Guenther Steiner toe dat de auto een vroege versie was van de VF-22, maar ook zou de auto er bij de start van de wintertest in Barcelona anders uitzien dan op de beelden die bij de onthulling van de livery werden gedeeld.

Woensdag staat de eerste officiële testdag in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2022 op de planning, maar voor de meeste teams geldt dat hun nieuwe bolide voor die tijd al enkele kilometers heeft afgelegd. Eerder verrichtten onder meer Red Bull Racing, Mercedes, Williams en Alfa Romeo al een shakedown en werkte Ferrari een demo-evenement af met de nieuwe wagen. Maandag volgt Haas F1 dat voorbeeld door in Barcelona een shakedown te doen met de VF-22. Op Twitter deelde de renstal beelden van de eerste keer dat de auto de pits verliet. Bovendien zijn het de eerste beelden van de uiteindelijke versie van de VF-22, die voorzien is van de livery die begin februari werd gepresenteerd.

De eerste meters tijdens de shakedown van de nieuwe Haas-auto werden afgelegd door Nikita Mazepin. De Rus begint in 2022 aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1 en is bij het team opnieuw de teamgenoot van Mick Schumacher. Ook de Duitser stapt voor het tweede opeenvolgende seizoen in bij Haas. Vorig jaar scoorde het team geen enkel punt met de amper doorontwikkelde VF-21, die alleen werd aangepast aan de veranderingen in de reglementen voor de vloer. De focus ging vrijwel meteen naar 2022, in de hoop dat Haas onder de nieuwe reglementen een grote sprong voorwaarts kan maken.

haas2022 1 / 5 Nikita Mazepin, Haas VF-22 2 / 5 Foto door: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas VF-22 3 / 5 Foto door: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas VF-22 4 / 5 Foto door: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas VF-22 5 / 5 Foto door: Haas F1 Team