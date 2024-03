Schumacher maakt indruk bij Alpine in WEC: "Positief verrast"

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut, maar na twee seizoenen bij Haas F1 moest de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher plaatsmaken voor Nico Hülkenberg. De Duitser kwam eerst bij Mercedes F1 terecht in de rol van reservecoureur, maar keert dit jaar weer terug in de racerij. Schumacher rijdt namelijk voor Alpine in de Hypercarklasse van het World Endurance Championship. Zodoende moet de voormalig F1-coureur zich aanpassen aan de langeafstandsracerij, wat ook betekent dat hij de auto deelt met teamgenoten. Alpine-vedette Nicolas Lapierre is in ieder geval onder de indruk van Schumacher.

"Wanneer coureurs van de single-seaters komen binnenstromen, zeker als het vanuit de F1 is, dan zijn er twee mogelijkheden", stelt Lapierre. "Of hij wil écht een sportscarcoureur worden, de auto delen en samenwerken met zijn teamgenoten, of hij wil gewoon schitteren. Ik was vanaf dag één positief verrast door Mick. Hij wilde echt als een team werken en het past ook best goed bij hem. Hij was ook direct heel snel. Dat wisten we al, daar twijfelden we niet aan. Het enige waar nu aan gewerkt moet worden is het traffic management en dat soort zaken, want dat is allemaal heel nieuw [voor hem]."

Schumacher vervult ook dit jaar de reserverol bij Mercedes F1 en moet zodoende af en toe standby staan om in te vallen, maar kon bijvoorbeeld wel in Qatar de race van 1812 kilometer afwerken terwijl niet veel verderop de Formule 1 Grand Prix van Bahrein plaatsvond. Dat Schumacher de ervaring heeft van het werken met dat Formule 1-team, komt volgens Lapierre goed van pas bij Hypercarproject van Alpine. "Hij neemt goede dingen met zich mee vanuit de F1 omdat hij met een van de beste F1-teams werkt", stelt Lapierre. "Dat geeft ons nieuwe ideeën en feedback, dat is heel erg nuttig voor dit project."

Oogje op F1

Zelf heeft Schumacher er geen geheim van gemaakt dat hij hoopt terug te keren op de Formule 1-grid. De 24-jarige coureur maakt wel duidelijk dat zijn focus nu op het Hypercarprogramma met Alpine ligt. "Ik ben nu hier en wat de toekomst brengt is moeilijk te voorspellen", zegt Schumacher. "Natuurlijk focus ik me nu op het WEC, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet met een schuin oog naar de F1 kijk. Er gebeuren veel dingen nu, dus wie weet welke kansen mij toegereikt worden over een paar maanden. Maar daar zal ik pas naar kijken als het zover is."

Alpine begon aan het WEC-avontuur met de twaalfde plaats in de 1812 kilometer van Qatar. Schumacher, Lapierre en Matthieu Vaxivière kwamen met drie ronden achterstand op de winnaars, Laurens Vanthoor, Kevin Estre en André Lotterer in de #6 Porsche Penske, over de streep. "We hadden de snelheid om voor de punten te vechten. Dat was een beetje onverwacht", aldus Schumacher. "We kunnen daar dus blij mee zijn en mogen trots zijn op onszelf. Het is geweldig dat de zusterauto punten wist te pakken."