VIDEO: Ferrari geeft sponsoren plekje op livery F1-75

Sponsoring deed eind jaren 60 zijn intrede in de Formule 1. Het eerste team dat de kleurstelling van de auto aanpaste aan die van een sponsor, was Team Lotus. Onder aanvoering van teambaas Colin Chapman werden er door de jaren diverse contracten gesloten met tabaksfabrikanten en dat voorbeeld werd gevolgd door menig ander team. Zo is de rood-witte kleurstelling van McLaren, die het team tussen 1974 en 1996 gebruikte, iconisch geworden. Dat geldt ook voor de zwartgouden Lotus-livery uit die tijd.

Tabaksreclame is tegenwoordig verleden tijd, maar nog altijd staan bedrijven in de rij om een plekje te veroveren op een Formule 1-bolide. Zo heeft Red Bull Racing deze winter twee grote vissen binnengehaald die het team jaarlijks een behoorlijk bedrag opleveren, in ruil voor sponsorlogo’s op de bolide. Ook bij de andere teams staan de F1-auto’s vol met diverse sponsorlogo’s van bedrijven uit allerlei takken van het bedrijfsleven, van computertechnologie tot waterzuivering en van crypto tot horlogemakers.

Voorafgaand aan een nieuw Formule 1-seizoen moeten de teams aan de slag om alle sponsorlogo’s van een plek te voorzien op de livery. Dat is in 2022 niet anders. Ferrari neemt je mee achter de schermen om te laten zien hoe de kleurstelling – inclusief sponsorlogo’s – van de gloednieuwe Ferrari F1-75 tot stand is gekomen.