Bottas: Cool om naast Hamilton te starten bij Alfa Romeo-debuut

Na vijf seizoenen voor Mercedes in de Formule 1 te hebben gereden is Valtteri Bottas dit jaar aan een nieuw avontuur begonnen bij Alfa Romeo. Het team uit Hinwil maakte tijdens de wintertests al een snelle indruk, maar kampte wel met veel technische problemen, waardoor het niet altijd het gewenste aantal kilometers kon maken. Hoe het met de betrouwbaarheid staat, zal tijdens de race moeten blijken, maar met de snelheid zat het in de kwalificatie in elk geval nog steeds snor. Bottas bracht tijdens Q1 de vierde tijd op de klokken en sloot de kwalificatie af als zesde. Doordat Lewis Hamilton met zijn Mercedes op P5 bleef steken, start de Fin zondag naast zijn oude teamgenoot.

“We starten naast elkaar, wat best cool is”, vertelde Bottas na de kwalificatie aan onder andere Motorsport.com. “Ik heb hem net nog gezien en we moesten beide lachen. Als iemand mij eind vorig jaar had gezegd dat ik in Bahrein naast Lewis zou starten, dan zou ik die persoon niet hebben geloofd.” Bottas zei ook dat het ‘vrij cool’ voelt om voor de auto te staan die vorig jaar nog van hem was; George Russell kwalificeerde zich in de andere Mercedes namelijk als negende. Contact met zijn voormalige teambaas Toto Wolff had hij op dat moment nog niet gehad. “Nog niet. Ik heb mijn telefoon niet bij me. Maar ik zal hem zo opzoeken!”

Later op de avond sprak Wolff met de pers. “Ik ben blij voor hem”, reageerde de Oostenrijker op het kwalificatieresultaat van Bottas. “Ik heb een berichtje via Whatsapp van hem gekregen waarin hij laat weten dat hij ernaar uit kijkt om tegen ons te racen. Ik ben blij dat Valtteri de stap gemaakt heeft naar Alfa, waar hij de eerste coureur is. Ik heb vernomen dat ze daar heel blij met hem zijn en dat hij het team veel energie geeft. Ze hebben daar hard gewerkt om het team verder naar voren te krijgen en beschikken nu over het juiste pakket. Ik ben heel blij voor iedereen daar.”

Het heeft er dus alle schijn van dat Alfa Romeo dit jaar een veel sterker seizoen kan hebben dan vorig jaar, toen de formatie uit Hinwil voorlaatste werd in het constructeurskampioenschap. “Dit was de eerste sessie waarin we konden zien hoe we er daadwerkelijk voor staan”, zei Bottas, die een meerjarige deal heeft bij de Zwitserse renstal, over zijn zesde startplek. “Toen we ons aan het voorbereiden waren op de kwalificatie, zagen we al dat de top-tien zeker haalbaar was. Maar om uiteindelijk zesde te staan, is wel een beetje een verrassing. Volgens mij voor iedereen wel. Voor Alfa Romeo is dit erg belangrijk, want het team heeft een paar lastige jaren achter de rug. En nu is er licht aan het einde van de tunnel. Men ziet nu wat er mogelijk is.”

“Ik ben hier blij mee”, ging Bottas verder. “Het geeft me heel veel hoop. Als ik achttiende was geweest, hadden we een iets hogere berg moeten beklimmen. Het gaat nu nog steeds om een berg maar niet zo'n hoge als de Mount Everest.”