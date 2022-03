Norris over problemen McLaren: “Oplossing niet eenvoudig”

Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein niet verder dan respectievelijk de dertiende en achttiende positie. Het team uit Woking werd vorige week tijdens de wintertest op het Bahrain International Circuit getroffen door problemen met de remkoeling. Daarom introduceerde McLaren nieuwe brake ducts voor de MCL36, desondanks komt het team nog steeds snelheid tekort.

“Iedereen is keihard aan het werk, maar het is geen eenvoudige klus. Het is niet zo dat we in de race of volgende week in Saudi-Arabië ineens geweldig zijn”, stelt Norris. De Brit zegt dat de auto wel beter aanvoelt dan de resultaten doen vermoeden. “Het is uitdagend om een goede ronde te rijden. Als je dat dan wel voor elkaar krijgt, dan had je voor je gevoel veel verder naar voren moeten staan. Bijvoorbeeld mijn laatste ronde in Q2, die voelde alsof ik vijfde, zesde, zevende of zelfs op pole had moeten staan. Voor je gevoel haal je alles uit de wagen, maar toch sta je op grote achterstand.”

Ricciardo denkt dat de mindere resultaten motiverend werken voor McLaren. “Natuurlijk ben ik niet blij met P18, maar het heeft geen zin om boos te worden en bij de pakken neer te zitten”, vertelt de Australiër. “Het vereist actie en inspanning van ons allemaal, maar dat zou ons moeten motiveren. We hebben het geloof dat we veel verder naar voren kunnen staan, dus dit moet het vuurtje aanwakkeren.”

Wegens een positieve coronatest miste Ricciardo de testweek in Bahrein. “Vanuit fysiek oogpunt ben ik in orde, dus ik wijt deze resultaten niet aan corona”, reageert de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Wel was het missen van de testweek niet ideaal, omdat hij daardoor minder tijd had om het circuit van Bahrein te leren kennen met de nieuwe auto. “Als we in Barcelona hadden geracet, dan was ik denk ik competitiever geweest. Dat denk ik op basis van de testweek aldaar. Ik wil niet zeggen dat ik hier vanaf nul ben begonnen, maar zeker wel met nieuwe uitdagingen. Dat is vervelend, maar het is wat het is.”

