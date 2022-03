Waar Max Verstappen vorig jaar - naar wat zou blijken - zijn kampioensseizoen vanaf pole-position mocht aanvangen, moet de Limburger het ditmaal vanaf een tweede plek doen. Charles Leclerc toonde zich zaterdag de snelste man in de kwalificatie, al is dat bij Red Bull geen reden tot zorg. "Het is de eerste race van het seizoen en we zijn competitief, dat is het allerbelangrijkste", liet Verstappen niet voor niets optekenen. De basis van Red Bull is goed en dat is, zo leert een blik op Mercedes, al goud waard. Dat Ferrari op zaterdag nog net iets betere papieren had, mag de pret niet drukken.

Zo gaf Verstappen aan dat het in Q3 niet helemaal samenviel, maar voegde hij in gesprek met de Nederlandse pers toe dat de RB18 over een raceafstand beter moet zijn. "Het draait allemaal om zondag en ik denk wel dat we echt een goede raceauto hebben", vertelde hij achter de Red Bull-pitbox. Gevraagd of de race pace beter is die van Ferrari luidt de reactie: "Ik hoop het. Het zag er bij ons in ieder geval wel goed uit iedere keer dat we met veel benzine reden. De auto voelde vrij stabiel aan en de bandenslijtage leek ook prima. Ik hoop dat het zondagmiddag ook zo is."

De Ferrari-coureurs wekten in de persconferentie alvast de indruk dat Red Bull qua race pace een straatlengte voor ligt, maar Verstappen bekijkt het iets genuanceerder. Ja, hij gelooft in zijn winstkansen, maar nee, een walk in the park zal het niet worden. "Ik denk niet dat we veel sneller zijn, maar ik denk wel dat we een goede kans maken." Het voornaamste waar Verstappen alert voor moet zijn, is een raketstart van Carlos Sainz. De Spanjaard staat aan de 'schone' kant van de grid en zou Ferrari een buffer kunnen geven als hij Verstappen pakt bij de start: "En ik weet dat Carlos altijd goed is bij de start, dat was in onze Toro Rosso-tijd al zo", is Verstappen zich bewust van dat gevaar.

Nu marge opbouwen? 'Mercedes zal hier niet iedere keer staan'

Het gevaar dat van Mercedes uitgaat, is op het Bahrain International Circuit een stuk minder groot. In de kwalificatie kwamen Lewis Hamilton en George Russell er niet aan te pas, waardoor Verstappen op zondag ook niet meteen naar de Zilverpijlen kijkt. "Je kunt ze natuurlijk nooit uitvlakken, maar als ik naar het hele weekend kijk, dan is Ferrari onze grootste tegenstander." Waar Verstappen in de voorbije dagen net als iedereen dacht aan verstoppertje bij Mercedes, blijkt dat niet het geval. "Je kunt het stuiteren overduidelijk zien en ik denk niet dat hun auto makkelijk te besturen is. Voor hen ziet het er ook uit als hit en miss. Soms kunnen ze een ronde echt nailen, maar een ronde later is het weer lastig om de balans te vinden."

Desondanks moet Mercedes zeker niet worden afgeschreven voor het hele seizoen en dus voor de titelstrijd. "Ze moeten enkele dingen oplossen, maar als hen dat lukt, kunnen ze volgens mij echt snel zijn. Daarom moeten wij hard blijven werken. Het is leuk om er nu voor te staan, maar ik weet van vorig jaar nog hoe snel zij een auto kunnen doorontwikkelen en hoe lastig het dan is om die auto dan voor te blijven. Dingen kunnen snel veranderen, zeker onder dit nieuwe reglement. Ik verwacht dat ze keihard werken om het gat te dichten." Juist daarom moet Red Bull precies dat laatste ook doen en niet op de lauweren rusten. "Wij moeten nu gewoon door blijven ontwikkelen en leren van elk weekend, want het gaat natuurlijk niet iedere keer zo zijn, dat Mercedes staat waar het nu staan."

Video: De kwalificatie in Bahrein, de motor van Ferrari en de race pace van Red Bull besproken in een nieuwe F1-update