Tussenrapport Sergio Perez: (Nog) niet de ideale secondant

Sergio Perez in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 5

Aantal WK-punten: 104

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 2e (Emilia-Romagna)

Beste resultaat: overwinning (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 7,1

De verwachtingen rond Sergio Perez waren hooggespannen. De Mexicaan zou met zijn ruime ervaring en bewezen rijderskwaliteiten de ideale man zijn naast Max Verstappen. Vijf races had hij naar eigen zeggen nodig om volledig gewend te raken aan zijn nieuwe omgeving en het maximale uit zijn nieuwe auto te kunnen halen. Maar halverwege het Formule 1-seizoen 2021 blijkt Perez nog altijd geen zekere factor in de tweede Red Bull.

Aanvankelijk leek het de goede kant op te gaan met Perez. Hij leek goed te kunnen aarden bij de Brits-Oostenrijkse formatie en warempel in zijn zesde race als Red Bull-coureur was het raak. Perez won de Grand Prix van Azerbeidzjan, al moest daar wel eerst een klapband bij Max Verstappen aan te pas komen. De afgelopen races weet hij echter een stuk minder te overtuigen. Tel daar wat fouten, straffen en incidenten bij op en je hebt alles bij elkaar een nogal rommelige eerste seizoenshelft.

Mogelijk hadden de tegenvallende prestaties in de races voor de zomerstop te maken met het feit dat hij nu meer zijn eigen koers probeert te varen in het team, na tijdens het eerste deel van het seizoen vooral op de afstelling van Verstappen te hebben geleund. In dat geval zou Perez tijdens de tweede seizoenshelft wel eens een goede stap naar voren kunnen maken, wanneer hij de RB16B echt naar zijn hand weet te zetten. Maar het zou ook kunnen dat hij tegen hetzelfde aanloopt als waar zijn voorgangers - Pierre Gasly en Alexander Albon - het moeilijk mee hadden: Red Bull draait vooral - of eigenlijk volledig - om Max Verstappen. De hele organisatie is erop gericht om de Nederlander zo goed mogelijk te laten presteren.

Wellicht is het een stukje vertrouwen vanuit het team dat Perez mist. Waar hij in het verleden altijd vol werd gesteund door Racing Point/Force India, komt hij bij Red Bull duidelijk op het tweede plan. En daarmee samenhangend is het misschien ook zo dat de updates die op de RB16B zijn gebracht simpelweg beter bij Verstappen passen dan bij Perez. Het is gissen, maar feit blijft dat er tijdens de eerste seizoenshelft niet gemaximaliseerd is aan de andere kant van de Red Bull-garage, terwijl dat wel van de ervaren Perez mag worden verwacht.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 7,5 Mike Mulder 7,5 Bjorn Smit 7,0