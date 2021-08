Alpine wil dat FIA scherp let op teams die informatie uitwisselen

Het was uiteindelijk het team van Renault, dat tegenwoordig als Alpine door het leven gaat, dat protest aantekende tegen de auto van Racing Point, en dan met name tegen de brake ducts waarmee de renstal uit Silverstone reed. De FIA stelde een onderzoek in en besloot Racing Point te bestraffen met een boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten aftrek, omdat de brake ducts inderdaad ontworpen waren met hulp van CAD-tekeningen die afkomstig waren van het team van Mercedes. De autosportbond kwam naar aanleiding van het gebeuren met een verbod op het gebruik van 3D-camera’s en bepaalde software, die het makkelijker zouden maken om onderdelen van andere F1-teams na te maken.

Alpine-directeur Marcin Budkowski zegt zich niettemin zorgen te maken dat er ook in de aanloop naar het seizoen 2022 wordt samengewerkt door bepaalde teams. “En de voordelen die voor volgend jaar uit een samenwerking te halen zijn, zijn natuurlijk gigantisch, gezien de enorme veranderingen in de regels en alle performance die gewonnen kan worden”, zegt de Pool. “Als er een moment is waarop dit soort samenwerkingen zich uitbetalen, dan is dat nu, voor 2022. Dus als er een jaar is dat de FIA er scherp op dient te letten, dan is dat dit jaar.”

Gevraagd of zoiets wat Racing Point vorig jaar deed, nog steeds kan gebeuren, en de FIA naar zijn mening hier nu voldoende op let, laat Budkowski weten: “Ik weet niet wat er gaande is in de andere fabrieken en weet niet hoe streng de FIA hiernaar kijkt. Als onafhankelijk team hoeft er natuurlijk niet op ons gelet te worden, aangezien het delen van informatie met andere teams alleen maar in ons nadeel zou zijn.” In tegenstelling tot Mercedes, Ferrari en Red Bull heeft Alpine immers geen partnerteams in de koningsklasse.

“Maar ik denk dat we allemaal graag een Formule 1 zien waarin de tien teams, of in de toekomst elf of twaalf teams, elkaar fel bestrijden en dat puur voor hun eigen sportieve succes doen“, gaat de executive director van Alpine F1 verder. “Zodra teams een gezamenlijk belang hebben om informatie uit te wisselen, heb je een probleem. Dat zou niet mogen gebeuren, aangezien je geen andere deelnemers zou moeten helpen. Dus daar zijn wel wat zorgen over. Hoe groot die zorgen zijn, ga ik niet zeggen, want ik wil geen mensen beschuldigen en ik weet het ook gewoon niet. Ik hoop alleen dat er niets gaande is.”