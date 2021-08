Horner: “Perez doet waarop we gehoopt hadden”

Sinds Daniel Ricciardo eind 2017 bij Red Bull is vertrokken, worstelt de Brits-Oostenrijkse formatie met de vraag wie er het beste naast Max Verstappen kan worden gezet. De hoop was dat een rijder uit de eigen kweek de leemte kon opvullen die de Australiër achterliet, maar zowel Pierre Gasly als Alexander Albon kwam niet goed uit de verf bij de hoofdmacht van Red Bull. Dit leidde ertoe dat het team voor 2021 buiten de eigen gelederen ging kijken, waarbij men uitkwam bij Sergio Perez. De Mexicaan maakte eind 2020 een sterke indruk met een overwinning in de Grand Prix van Sakhir en een tweede plek op Istanbul Park én had nog geen contract voor dit jaar.

“We zijn altijd van mening geweest dat jong talent een kans moet krijgen, en Red Bull heeft dat volgens mij ook meer gedaan dan welk ander team dan ook. Maar zo af en toe moet je buiten het programma kijken”, blikt Horner tegenover Motorsport.com terug op de keuze voor Perez. “Het was een moedige beslissing om dat te doen maar het was de juiste.” Perez kreeg de voorkeur boven een nieuwe promotie van Pierre Gasly, die in 2020 goede progressie maakte bij AlphaTauri en voor een stunt zorgde door de Italiaanse Grand Prix te winnen. Volgens Horner zit de Fransman goed bij het zusterteam. “Pierre doet een fantastische job bij AlphaTauri. En hij is nog steeds een Red Bull-coureur, dus we zitten in een goede situatie.”

Perez scoorde 104 punten in de eerste seizoenshelft, waarmee hij vijfde staat in de tussenstand. De coureur uit Guadalajara stond twee keer op het podium. In Azerbeidzjan won hij nadat Max Verstappen was uitgevallen door een klapband. In Frankrijk was er een derde plaats. In de kwalificaties heeft Perez het echter nog moeilijk, waardoor hij in de races vaak eerst bezig is om terrein goed te maken. Horner is niettemin tevreden over wat Perez tot op heden heeft laten zien. “Sergio heeft volgens mij gebracht waarop we gehoopt hadden”, aldus de Brit. “Dat zag je onder meer in Baku, waar hij er met de overwinning vandoor ging. Hij heeft goede punten gepakt voor het constructeurskampioenschap en zet het team op de eerste plaats, zoals we hebben gezien tijdens de Franse Grand Prix. Hij is een echte teamspeler. We zijn zeer tevreden over het werk dat hij levert.”