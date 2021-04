Wolff slaakt zucht van verlichting: W12 perfect in balans

Bijna, want het was niet de gebruikelijke nummer één van Mercedes, Lewis Hamilton, die de tijdenlijsten topte, maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin was zowel in sessie één als in sessie twee de snelste van het hele veld.

Het deed teambaas Toto Wolff na afloop van de trainingen voor de camera’s van Sky Sports F1 een zucht van verlichting slaken. “Het was zoveel beter dan [in] Bahrein. De auto leek vanmorgen en in de middag in orde. Waarschijnlijk hebben de [lagere] temperaturen een beetje geholpen, want vooral daar hadden we last van in Bahrein. Voor een vrijdag ben ik erg blij om dat te zien.”

Waar Red Bull in de tweede sessie kampte met technisch malheur aan de RB16B van Verstappen, daar kende Mercedes geen enkel probleem, vervolgde Wolff. “Ja, dit was echt zo’n debrief [de evaluatie na de training] die echt leuk was. Waarin de coureurs zeiden dat de balans perfect was, met af en toe wat onderstuur of overstuur. Maar over het algemeen hebben ze een goed gevoel over de wagen.”

Mercedes leek op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nauwelijks last te hebben van de lage rake van de W12, in Bahrein nog een heet hangijzer. De stal uit Brackley heeft de auto veel vlakker afgesteld dan bijvoorbeeld Red Bull en dat leek een nadeel. Toch wilde Wolff niet beweren dat de problemen met die hellingshoek nu opeens zijn opgelost. “Rake is altijd een probleem. Ik denk dat we in onze data hebben gezien dat de verandering in het reglement de auto's met een lage hellingshoek meer heeft benadeeld dan de auto's met een hoge hellingshoek. Maar dat zie je niet op elk circuit als je je auto goed in balans heb. In het juiste venster – en daar is moeilijk in te geraken – zullen de prestaties best in orde zijn. Maar als je het over het hele jaar bekijkt, dan zal het zeker een tegenvaller zijn.”

Dreigende rechtszaak?

Een van de andere teams met een auto met een auto met lage rake, is Aston Martin en ook de auto van dat team leek in Bahrein moeite te hebben met de vloer die de teams op last van de FIA afgelopen winter hebben moeten aanpassen. Teambaas Otmar Szafnauer heeft al aangegeven dat hij vindt dat de FIA duidelijk de teams met een lage rake heeft benadeeld en eist opheldering. Krijgt hij die niet, dan dreigt hij met een rechtszaak. Wolff wilde echter nog niet op de zaak vooruitlopen. “Ik denk dat het een lastig onderwerp is, omdat je het volledige plaatje moet hebben voordat je commentaar geeft. Het zou in dit stadium niet juist zijn om met de vinger naar iets of iemand te wijzen. Dus praat ik er voorlopig liever niet over.”