Snelheid Ferrari op Imola ‘geen schok’ voor Norris

Ferrari stond er uitstekend bij tijdens de vrijdagse trainingen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In de openingstraining noteerden Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. de vierde en zesde tijd, in de tweede sessie eindigde het duo in omgekeerde volgorde op P4 en P5. Daarmee lijkt de Scuderia te bevestigen dat het deze winter een grote stap voorwaarts heeft gezet en dat het dit jaar met McLaren kan strijden om de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. De Britse renstal kwamen vrijdag niet in de buurt van de concurrent uit Italië, met P8 voor Lando Norris als beste klassering in de tweede vrije training. Toch is hij niet geschrokken van het tempo dat Ferrari liet zien.

“In Bahrein waren ze [Ferrari] in de meerderheid van de bochten - maar niet in alle bochten - sneller dan wij, maar hier zien ze er heel sterk uit. Dat is denk ik niet iets wat wij niet aan zagen komen”, erkent Norris, die tegelijk ook moet toegeven dat McLaren niet had verwacht dat Ferrari dit tempo zou rijden. “Misschien zijn ze iets sneller dan verwacht, maar we wisten dat ze in sommige races voor ons zouden zitten en dat het in andere races omgekeerd kan zijn. Het is Ferrari, als er nu een team is dat ergens een grote verbetering kan doorvoeren, dan zijn zij het. Het is dus geen verrassing. Misschien zijn ze iets sneller dan waar wij op anticipeerden, maar het is geen schok.”

Drie weken geleden maakte juist McLaren nog een ijzersterke indruk, in Bahrein legde Norris beslag op de vierde plaats. Voorlopig heeft het team de auto nog niet zo goed voor elkaar als toen, maar dat vindt de 21-jarige coureur wel te verklaren. “Het is hier niet zo makkelijk samengevallen als in Bahrein het geval was. Het is iets lastiger, maar dat is ongeveer wat we verwachtten na wat we van vorig jaar weten. Toen hadden we het hier ook iets lastiger dan in Bahrein, want op sommige circuits gaat de auto gewoon wat beter. Dit is een van de banen waarvan we wisten dat het zwaarder zou worden voor ons. Maar we hebben tussen VT1 en VT2 goede verbeteringen doorgevoerd, dus hopelijk kunnen we richting morgen nog een stapje kunnen maken.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images