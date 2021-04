Kapotte glasvezelkabel zorgt voor datastoring in Imola

Minutenlang was er aan het begin van de eerste sessie geen beeld. Uiteindelijk kwam dat wel weer terug, maar uitgebreidere gegevens als race-data, on-board camera’s en de teamradio’s bleven gedurende tenminste een deel van de sessie buiten gebruik. De storing kon pas in de pauze na de eerste sessie definitief worden verholpen en in de tweede vrije training functioneerde een en ander dan ook naar behoren.

De storing veroorzaakte grote problemen voor de teams, aangezien ook de radiocommunicatie met de coureurs werd verstoord. Het was daardoor onmogelijk om de gebruikelijke aanwijzingen over bijvoorbeeld achteropkomend verkeer aan de coureurs door te geven. Dat gebrek aan communicatie was een van de oorzaken voor de aanrijding tussen een langzaam rijdende Esteban Ocon en Sergio Perez. Die botsing leverde een rode vlag op, terwijl beide coureurs lopend terug moesten naar de pits. Na een hoorzitting namen de stewards geen actie in de zaak.

“Het was inderdaad een groot probleem”, zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto tussen de sessies over de storing. “Ik weet niet of alle teams precies dezelfde probleem hadden. Maar voor ons was het erg moeilijk, vooral bij Charles [Leclerc]. We konden niet met hem communiceren.”

“Het is lastig omdat we geen advies konden geven over achteropkomend verkeer. Daar komt nog bij dat we met onze race-motor reden. Die hebben we in Bahrein gemonteerd en wordt het hele weekend gebruikt. Het is duidelijk dat als je dan tegen problemen aanloopt, je niet weet hoe je moet reageren en communiceren. Dit soort problemen zijn ernstig”, constateert Binotto.

Ook bij Alfa Romeo had men last van de storing. “Het was een beetje vreemd omdat we geen rondetijden hadden”, zei Alfa-teambaaes Frederic Vasseur. “Maar het was niet echt een drama. We hebben het er na de sessie over gehad, want de coureurs klaagden over de radio, maar twintig jaar geleden konden de jongens ook zonder radio rijden!”

“Pas op het moment dat je de gegevens niet hebt, weet je pas hoezeer je er op vertrouwt”, vulde Aston Martin-chef Otmar Szafnauer aan. “Het was alsof we blind waren op de pitmuur. Zelfs de rijderscommunicatie werkte niet. Het maakte alles veel moeilijker.”

De Formule 1-organisatie heeft – door corona gedwongen – vorig jaar een flink deel van haar technische activiteiten overgebracht naar het hoofdkantoor in het Engelse Biggin Hill. Veel technisch personeel reist dus niet meer naar de circuits zelf af, maar de Formule 1 benadrukt dat de storing van vandaag een lokale oorzaak had.