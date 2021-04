Voor het Formule 1-seizoen 2021 zijn de regels voor de vloer en de diffuser van de bolides aangepast. Dit zou zo’n 10 procent aan downforce kosten. Aston Martin en Mercedes zijn stellig van mening dat de nieuwe regels vooral nadelig zijn voor de teams met een lage rake. Volgens hun berekeningen zouden ze een seconde per ronde verloren hebben ten opzichte van de teams die met een hoge rake rijden, zoals Red Bull Racing. Vanwege de strikte homologatieregels voor 2021 zijn de gedupeerde teams niet in de gelegenheid om hun concept aan te passen.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer liet in Imola zijn onvrede blijken. Het gaat in deze discussie om twee elementen. Ten eerste is het de vraag of de FIA er goed aan heeft gedaan om de reglementswijzigingen op veiligheidsgronden door te voeren. In eerste instantie claimde men dat de regels aangepast werden omdat bandenleverancier Pirelli dezelfde compounds zou leveren als afgelopen seizoen. Uiteindelijk bleek dat zij een robuustere band hebben geproduceerd die al in staat was om te gaan met het hogere downforceniveau. Daarnaast worden er vragen gesteld in hoeverre de Formule 1-organisatie als commercieel rechtenhouder betrokken had moeten zijn bij het proces om de regels op veiligheidsgronden aan te passen. Normaliter worden dergelijke beslissingen enkel door de FIA genomen.

Szafnauer heeft daarover een duidelijke mening: “De reglementsveranderingen die doorgevoerd worden op veiligheidsgronden liggen qua verantwoordelijkheid enkel en alleen bij de FIA. Dat zijn de experts.” De teambaas gaat nog een stap verder en hoopt dat er nog tijdens het seizoen aanpassingen gedaan worden in het voordeel van de low rake-teams: “Het is de juiste weg om het gesprek aan te gaan met de FIA en te achterhalen wat er precies gebeurd is en waarom. Dan kunnen we zien of er iets gedaan kan worden om het eerlijker te maken. Dat is de juiste weg. Wij als team moeten hard werken en proberen al het verloren terrein terug te winnen. Maar tegelijkertijd moeten we het gesprek aangaan met de FIA om de boel eerlijker te maken.”

Szafnauer sluit zelfs niet uit vervolgstappen te ondernemen als er geen compromis gesloten wordt: “Dat is iets voor na de gesprekken. Het is lastig te voorspellen. We zullen zien wat er aan gedaan kan worden.”

Video: De nieuwe regels voor het F1-seizoen 2021 uitgelegd