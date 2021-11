Wolff getergd: ”Onze motivatie is groter dan ooit”

Regerend wereldkampioen Mercedes kreeg het in Sao Paulo zwaar te verduren. Lewis Hamilton werd na de kwalificatie - waarin hij pole trainde - gediskwalificeerd vanwege een probleem met zijn DRS. De opening zou 85,2 millimeter zijn geweest, waar maximaal 85 millimeter is toegestaan. Daarbovenop kwam een motorwissel, wat nog eens een gridstraf van vijf plaatsen opleverde. Met name over de diskwalificatie was men bij Mercedes zeer verbolgen. Op zondag herstelde Hamilton de orde met een indrukwekkende overwinning. Bij teambaas Toto Wolff hebben de tegenslagen enkel gezorgd voor nog meer motivatie om rivaal Red Bull Racing te verslaan.

“Met elke tegenslag werd onze toewijding groter en dit team, dat al zeer close is, groeide nog dichter naar elkaar toe bij elke uitdaging die ons voor de voeten geworpen werd”, opende Wolff. “Lewis boekte een indrukwekkende overwinning, waar in de komende jaren nog vaak over gesproken zal worden. Voor ons is die zege slechts één belangrijke stap op onze reis, en ons doel is duidelijk. De diskwalificatie op zaterdag, en het potentiële verlies van drie punten, maakt de strijd om het kampioenschap er echter niet eenvoudiger op. Valtteri presteerde het gehele weekend uitstekend. De sprintzege op zaterdag en het podium op zondag toonden de kracht van ons tweetal aan; hun teamwork was fantastisch.”

Prestatieniveau blijft onvoorspelbaar

De focus is inmiddels verlegd op de volgende race, de Formule 1-première op het Losail International Circuit: “In Qatar staan we voor een nieuwe uitdaging. Een gloednieuw circuit voor F1 en we kunnen niet wachten om er te gaan racen. We hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid op een nieuw circuit. De lessen die we in de openingstrainingen leren, zijn ontzettend belangrijk. Het prestatieniveau van circuit tot circuit blijft onvoorspelbaar. Brazilië liet zien dat, zelfs met een achterstand, ons team altijd blijft knokken. De laatste race van een triple-header kan zwaar zijn voor je energieniveau, maar met nog drie races waarin de beide titels beslist gaan worden, is onze motivatie groter dan ooit.”

