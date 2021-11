Lewis Hamilton start de Braziliaanse Grand Prix vandaag als tiende, maar daarvoor moest de Mercedes-coureur wel bijzonder hard aan de bak op zaterdag. Hamilton wist zich van P20 naar de vijfde stek te vechten en dat allemaal om terug te slaan na een veelbesproken diskwalificatie. Alhoewel de FIA die diskwalificatie goed heeft onderbouwd, betreurt Wolff de gang van zaken wel. "We praten hier over 0.2 millimeter dat we te veel hadden om de test te kunnen halen. Normaal hadden ze gezegd 'repareer dat', maar nu is het meteen doorgespeeld naar de stewards. Daardoor was de kogel eigenlijk al door de kerk en zaten de stewards in een hele lastige situatie."

Alhoewel dit om een technische keuring van de FIA gaat en Red Bull er niet veel mee te maken heeft, vergelijkt Wolff het toch met de voorbije weken. "Als het niet om het doelbewust overtreden van het reglement gaat, dan is er een modus operandi in de Formule 1. We hebben dat vorige week nog kunnen zien bij Red Bull en wij hebben het zelf ook al gehad met de bargeboards. Allemaal kleine mankementen die werden rechtgezet omdat de FIA toch al onze tekeningen al heeft. Maar nu hebben ze de vleugel meegenomen en mochten wij die niet eens meer zien. Onze vleugel is beschadigd geraakt tijdens de kwalificatie, want voor de sessie hebben we zelf ook nog een test uitgevoerd. Maar goed, geen van onze argumenten telde echt meer."

Zelf ook in de aanval

De schade valt nog mee doordat Hamilton als een warm mes door de boter sneed, al krijgt het voorval voor Wolff wel een staartje. "Dit is tegen de normale gang van zaken. Misschien komt het door druk van anderen of misschien is de modus operandi nu anders en moeten wij ook met een scherper oog gaan kijken. Ik kan jullie in ieder geval vertellen: in de volgende raceweekenden gaan wij ook goed kijken naar iedere stukje tape dat van een auto valt en gaan wij daar ook vragen over stellen", zo laat Wolff aan onder meer Motorsport.com weten. "Als er al een gentlemen's agreement was in de Formule 1, dan bestaat die nu niet meer. Als iets een millimeter afwijkt dan mag je het niet meer aanraken en voldoet het niet, zo zal dan de rest van dit jaar gaan", klinkt Wolff strijdbaar.

Dat laatste was Wolff ook toen Hamilton de finish passeerde op zaterdag. Er zat geen woord Spaans bij zijn boordradio en tijdens de mediasessie herhaalde Wolff die uitlatingen nog eens. "Soms moet je een 'fuck them all'-mentaliteit hebben en veerkracht tonen. Dit was zo'n geval. Onze auto is op vrijdag al getest en pas twee uur voor de sprintrace kregen we te horen dat we gediskwalificeerd zouden worden. Dat vind ik, hoe zal ik het zeggen, vrij triest." De sprintrace die volgde, heeft Wolff overigens wel veel voldoening gegeven. "Soms heb je dat ook in de Formule 1, dat na een enorme frustratie ineens zestig prachtige minuten volgen. Dan kun je even alle politiek vergeten en gewoon genieten van prachtige racerij."

