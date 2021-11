Waarom Saudi-Arabië zo veel investeert in de autosport

Waarom timmert het land zo enorm aan de weg en wordt er zoveel geïnvesteerd in de autosport? Om meer te begrijpen van de ambities en hoe de #WeRaceAsOne-boodschap tijdens de Grand Prix omarmd wordt, spreken we voor deze editie van #ThinkingForward met de Saudische minister van sport Prins Abdulaziz.

“Het is niet alleen de autosport, maar misschien heeft de autosport wel veel in de schijnwerpers gestaan. Binnen het koninkrijk investeren we enorm veel in sport”, zegt hij. “De overheid ziet in dat sport een zeer belangrijke rol speelt voor de toekomst van de jeugd. Zo’n 70 procent van onze populatie is jonger dan veertig jaar. We moeten hen dus actief krijgen. We moeten hen meer betrekken bij sport en ervoor zorgen dat we dat op de juiste manier doen. In 2017 hadden we 32 (sport-)federaties. Dat zijn er nu 92. Dat toont aan dat er vanuit het koninkrijk flink geïnvesteerd wordt.”

Het Saudische model, deel uitmakend van de Vision 2030-strategie van het land, draait om investeringen in sport en het opkrikken van het nationale niveau naar internationale standaarden. Zo moeten de eigen atleten kunnen leren van internationale topsporters en beter worden. In de autosport is dat principe eerder al toegepast met de FIA Baja Cross Country World Cup. In die competitie heeft het land al diverse winnaars kunnen onthalen, waaronder in de T3-categorie die afgelopen jaar door de vrouwelijke coureur Dania Akeel werd gewonnen. Zij neemt in 2022 deel aan de Dakar Rally.

“Vier jaar geleden mochten vrouwen niet autorijden [in Saudi-Arabië], dus je ziet dat de ontwikkeling veel breder is dan enkel sport”, zegt Abdulaziz. “Het draait om leefbaarheid, om de jeugd kansen te bieden, om aanwezig te zijn in de internationale arena.”

Dania Akeel wint de FIA Criss Country Baja World Cup

Door de grotere aanwezigheid op het wereldtoneel komt het land ook meer onder een vergrootglas te liggen. De komende weken zal dat zeker het geval zijn wanneer de Formule 1 voor het eerst een bezoek brengt aan Saudi-Arabië. De sport promoot de hashtag WeRaceAsOne voor gelijkheid en diversiteit, en tegen racisme. Hoe gaat Saudi-Arabië daarmee om? “Iedereen is welkom in het land. We hebben onze eigen cultuur en gewoonten, net zoals ieder ander land heeft, en wij respecteren dat overal elders ook. Dat is alles. We bekijken zeker de mogelijkheden om in de toekomst veel meer evenementen te organiseren. En we verwelkomen graag iedereen van over de gehele wereld, om te zien waar Saudi-Arabië voor staat. Iedereen is welkom. En we respecteren iedereen. We moeten er voor iedereen een show van maken en ervoor zorgen dat we leveren. Hopelijk ervaart iedereen die deze race bijwoont iets bijzonders dat anders is dan overal elders.”

Prins Abdulaziz stelt dat de komst van de Formule E in 2018 resulteerde in de creatie van een toeristenvisum, een unicum in het land. “Een toeristenvisum dat over de gehele wereld geaccepteerd werd, bestond in 2017 in Saudi nog niet. Dat proces werd geïnitieerd door de Formule E. Binnen drie maanden kwam het ministerie van sport met een systeem. In het verleden konden we geen evenementen organiseren omdat het land niet open was.”

Jeddah Street Circuit

Uit het recente wereldwijde F1-fanonderzoek kwam naar voren dat het publiek van de Formule 1 jonger wordt, met meer vrouwelijke fans en een sterke overlap met gamers. “Dit is voor ons het juiste moment om in te stappen. Zeker met het nieuwe management van de Formule 1, dat de filosofie over wat de F1 is heeft veranderd en meer verbinding zoekt met de fans”, zegt hij. “Zij zijn actief op social media, we zien de Netflix-series. Dat trekt veel mensen richting de Formule 1. Mensen die niet echt F1-fan waren, keken ernaar. En nu zijn ze fan. De aanpak van de F1 is de echte game changer: door de jeugd, de nieuwe generatie, te betrekken bij het vormen van de toekomst van de sport. Dat is voor ons geweldig, want zoals ik al zei is 70 procent van onze populatie jonger dan veertig jaar. En ze houden ontzettend van techniek.”

Abdulaziz ziet gaming en esports als een geweldige kans voor zijn land, vanwege de demografie van de inwoners en de passie voor sport: “Het mooie aan gaming is dat je het overal en altijd kunt doen. We hebben de virtuele 24 uur van Le Mans, die tijdens de lockdown werd verreden, gesponsord. Het is belangrijk dat we onze eigen federatie hebben die gaming binnen het koninkrijk managet. Dit is de golf van de toekomst. We moeten hier net zoveel aandacht aan besteden als aan iedere andere sport. Het is zeer belangrijk voor de jeugd en voor de toekomst. En we moeten deel uitmaken van die evolutie.”

