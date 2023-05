Tom Coronel: "Het moet nu wel gebeuren voor Nyck de Vries"

De eerste vijf races zijn allesbehalve perfect verlopen voor Nyck de Vries. De Nederlander had de eerste paar races vooral nodig om zich aan de AlphaTauri, die dit seizoen niet competitief is, aan te passen. Na drie nulscores in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië volgde in Baku het dieptepunt met meerdere crashes, waaronder in de race. Hij kon daardoor al na tien ronden uitstappen. In Miami herstelde hij zich door voor het eerst dit seizoen door te gaan naar Q2 en teamgenoot Yuki Tsunoda te verslaan, maar bij de start ging het al fout. Hij verremde zich in bocht 1 en knalde tegen de McLaren van Lando Norris aan. Hij legde uit dat het voor hem als een verrassing kwam, maar gaf toe dat het zijn fout was.

Viaplay-analist en TCR Europe Series-coureur Tom Coronel merkt dat De Vries vooral nog moeite heeft met het vinden van de sweetspots, maar ziet ook dat hij zijn best doet om de AT04 onder de knie te krijgen. "Hij probeert het", zegt Coronel in gesprek met Motorsport.com. "Hij is nu aan het finetunen. We zagen in Baku natuurlijk dat hij in de eerste vrije training de zesde tijd neerzette. Daarna ging echt alles fout", doelt hij op het rampzalige weekend voor de Nederlander op het stratencircuit van Baku.

In Miami leek het dus al beter te gaan voor De Vries, al was hij ook in de goede kwalificatie niet perfect. "De kwalificatie was goed, maar we moeten niet vergeten dat hij in Q2 langzamer was dan in Q1", wijst Coronel aan. "Dan hoor je natuurlijk twee of drie tienden sneller te zijn. Ook daar zie ik dat hij de sweetspots nog niet weet te raken."

Snel punten scoren

Volgens Coronel wordt het wel tijd dat De Vries beter gaat presteren. "We hebben wel gezegd: geef hem vijf races. Nou, die vijf races zijn nu voorbij. Nu moet het wel ongeveer gaan gebeuren. Niet dat mijn geduld opraakt, maar met zijn ervaring zou ik wel zeggen dat het nu ongeveer moet komen. Zoals Franz Tost zei: het duurt drie jaar voordat die jongens pieken in de Formule 1. Maar Nyck is geen negentien. Hij is echt wel een stukje ouder en meer ervaren. Dan verwacht ik ook wel dat het eerder gaat komen. Halverwege het seizoen moet hij wel laten zien dat hij het waard is om in de Formule 1 te kunnen blijven. Dat geloof ik wel. Maar Nyck is zo overdreven serieus en altijd goed met zijn sport bezig, dat ik er niet aan twijfel dat het hem gaat lukken."

In Miami bedroeg het gat tussen Tsunoda en De Vries op de streep 24 seconden. Of De Vries de zaken anders moet aanpakken? "Je ziet dat hij al feller wordt", stelt Coronel. "Het is niet voor niks dat hij 'm in Baku tegen de muur reed, niet voor niks dat 'ie tegen Norris aan rijdt. Het komt eraan." Wel heeft De Vries volgens Coronel het risicoprofiel 'iets te hoog gezet'. "Maar hij voelt het wel. Anders kan je er niet in de kwalificatie ook best goed voor staan. Hij gaat er komen. Als dat niet zo is, dan komt hij er niet, dan is dat maar zo. Het is ook een hele slechte auto, dat is ook een beetje balen, dat maakt de moeilijkheidsgraad serieus heel hoog. Maar alsjeblieft: doe het een paar keer. Dat geeft iedereen weer eventjes moed, want ik zie nu toch dat de critici een beetje de aanval op hem hebben ingezet. Dat is toch een beetje zonde."

Het is volgens Coronel daarom van belang dat De Vries snel een punt pakt. "Dan is iedereen weer even rustig en dan is het bewijs geleverd. Zijn CV is gewoon 90 procent beter dan [die van] wie dan ook in de hele Formule 1." Wat De Vries niet heeft geholpen, meent Coronel, is het gebrek aan voorbereiding op zijn fulltime debuut. De Nederlander reed vorig jaar één race als vervanger en kreeg meerdere vrije trainingen, maar genoot niet een heel testprogramma om zich klaar te stomen voor de Formule 1. "Hij had één raceje op Monza en daarna was het een groot circus en had hij ineens een zitje. Is dat de beste voorbereiding? Nee. Is het een kans die je moet grijpen? Zeker. Maar ja... Laat maar komen."

Maakt Sergio Perez kans tegen Max Verstappen in de titelstrijd. Wat maakt Fernando Alonso, ondanks zijn leeftijd, nog zo sterk? Dit en meer bespreken we in het interview met Tom Coronel. Bekijk de video bovenaan het artikel.