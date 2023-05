Max Verstappen won in Miami alweer zijn derde wedstrijd van het huidige Formule 1-seizoen. De Red Bull-coureur sneed vanaf P9 door het veld, reed een bizar tempo op oudere harde banden en nam met relatief speels gemak de leiding over van polesitter Sergio Perez. De tweevoudig wereldkampioen was in de Verenigde Staten ongenaakbaar en heeft zijn voorsprong in de stand opgerekt naar veertien punten. Ralf Schumacher heeft geen idee wie op dit moment het niveau van hem kan matchen.

"Ik weet niet of er op dit moment een coureur is die hem het vuur aan de schenen kan leggen. Als alles normaal verloopt, is Verstappen met de Red Bull onverslaanbaar. Dat komt deels door zijn talent, maar natuurlijk ook door zijn auto", zegt Schumacher bij Sky Sports, die niet verwacht dat Aston Martin het Red Bull dit jaar moeilijk kan maken. "Zij hebben nog niet dat niveau. Organisatorisch zijn ze er ook nog niet op berekend. Dat kost tijd. Of er nog een ander team is dat Red Bull dit jaar kan bedreigen moet in Europa blijken als veel teams met updates komen. Je mag er daarnaast altijd op hopen dat Red Bull een keer niet alles uit de auto haalt. Dan ontstaat er wellicht een kans voor iemand anders."

Mercedes komt in Imola in ieder geval met een groot nieuw pakket. Zo gaan onder meer de sidepods, vloer en voorwielophanging op de schop. Op deze manier hoopt het Duitse merk terug te keren naar de top, want vooralsnog loopt het al meer dan een jaar achter de feiten aan. "In andere teams heb ik een stuk minder vertrouwen", gaat de Duitser verder. "Mercedes komt met een compleet nieuw concept naar Europa. Ik verwacht een verbetering, anders hebben ze écht een probleem. Het gaat dan niet meer alleen om het concept, maar ook om interne problemen door de verkeerde doelen en normen die gesteld zijn. Ik verwacht dat alleen niet door de ervaring die zij hebben."

De voormalig F1-coureur heeft het idee dat Lewis Hamilton op dit moment absoluut niet content is met de huidige gang van zaken. De Brit moest in Miami toezien hoe ploegmaat George Russell vierde werd. De zevenvoudig wereldkampioen staat nog wel voor hem in het kampioenschap, maar heeft sinds Jeddah 2021 geen race meer gewonnen. "Hij is het niet gewend om niet te winnen. Hij wil de aandacht, dat zie je wel aan zijn outfits. In Miami eindigde hij ook nog eens achter George Russell, dat is de maximale straf voor Hamilton."

Video: Max Verstappen wint op knappe wijze de Grand Prix van Miami