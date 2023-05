Alpine kondigde in 2021 het zogenaamde 'plan van honderd races' aan. Binnen dat tijdsbestek zou Alpine mee moeten doen om podiumplaatsen en zeges. Volgend jaar zou het dus al idealiter zover zijn, aangezien nu al bijna de helft van die honderd races verstreken is. Maar met een tegenvallende seizoensstart en de zesde plaats bij de constructeurs, op gelijke hoogte met het worstelende McLaren, lijkt de renstal haar doelen bij te moeten stellen.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami uitte Alpine-CEO Laurent Rossi in duidelijke taal kritiek op de huidige vorm van het team. Hij noemde het team 'amateuristisch' en stelde dat het met de huidige positie in het kampioenschap de 'investering niet waard' is. Rossi wil dat Alpine dit jaar minstens vierde wordt, maar dat lijkt nog een behoorlijke opgave met teams als Aston Martin, Mercedes en Ferrari die om de tweede plaats strijden en een ruime voorsprong hebben op Alpine. In gesprek met de website van de Formule 1 lost Rossi nog eens enkele waarschuwingsschoten.

"We begonnen het seizoen met een achterstand op onze ontwikkelingsdoelstellingen", zegt Rossi. "We komen performance tekort ten opzichte van wat we willen doen, namelijk P4 veiligstellen. We hebben veel fouten gemaakt, te veel fouten, gedurende het weekend. Als je die relatief mindere performance en het gebrek aan operationele uitmuntendheid bij elkaar optelt, kom je in een moeilijke positie terecht. Het wordt een moeilijk jaar. Het seizoen is nog jong, ik wil nog niet opgeven, maar er moeten wat dingen veranderen. We moeten het team blijven versterken om de performance terug te krijgen. Een van de dingen die moet veranderen, aangezien het grotendeels nog steeds hetzelfde team als vorig jaar is, is de mentaliteit. Dat is iets dat moet veranderen voor mensen die we nu in het team hebben en de nieuwe mensen die we gaan toevoegen."

Fouten erkennen en verantwoordelijkheid nemen

Vooruitgang voor Alpine begint volgens Rossi bij het toegeven dat er fouten zijn gemaakt, deze fouten niet te herhalen en te leren van die fouten. Maar ook dat gebeurt nu nog niet echt, merkt de Fransman op. "Het is prima om fouten te maken, maar niet om ze te herhalen omdat dat betekent dat je niet geleerd hebt. Dit jaar zijn er veel smoesjes die leiden tot slechte prestaties en een gebrek aan operationele uitmuntendheid. Dat moet ik aanpakken, ik heb de juiste mensen nodig om dit aan te pakken. Het team moet weten dat zij dat moeten doen, aangezien het niet aan mij is. Het is aan hen, zij moeten dat doen. Het is hun verantwoordelijk. Ik hoop dat zij dezelfde diagnose stellen. Ik zal ze duidelijk maken dat dit de diagnose is en dat zij dat moeten oplossen."

Het is aan teambaas Otmar Szafnauer, die in 2022 naar het team kwam, om Alpine naar de top te helpen. De Roemeense Amerikaan heeft veel ervaring opgedaan bij Force India, dat overging in Racing Point en uiteindelijk Aston Martin, en moet die kennis nu bij Alpine toepassen. Tot nu toe komt dat dus nog niet helemaal uit de verf. Rossi maakt in ieder geval duidelijk: "Hij is verantwoordelijk voor de prestaties van het team. Dat is zijn taak. Er wordt hier niets onder stoelen of banken gestoken. Otmar is hier binnengehaald om het team te sturen door gedurende dit en de komende seizoenen onze doelen – continu vooruitgang boeken zoals we de eerste twee jaren deden, van vijfde naar vierde – te behalen en ons podiumplaatsen te bezorgen. Het is daarom aan hem de taak om het tij te keren en de prestaties te leveren die we willen zien."

"We hadden vorig jaar een team dat redelijk goed presteerde", vervolgt Rossi. "We werden vierde, dat was de beste verbetering die we in lange tijd hadden gezien. Het toonde veel potentie. Het zijn min of meer dezelfde mensen, dus ik accepteer niet dat we dat niet kunnen volhouden. Ja, het is Otmar en de rest van zijn team, want Otmar doet niet alles alleen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Otmar. Het is de verantwoordelijkheid van Otmar, ja."

Consequenties

Voor nu wil Rossi nog niet denken aan het bijstellen van zijn verwachtingen voor dit seizoen. Kortom, Alpine moet en zal als het aan hem ligt dit seizoen minstens vierde worden bij de constructeurs. "Het is nog te vroeg om dat te doen en ik wil mensen niet dat gemak geven. Ik doe niet mee aan een competitie om vervolgens mijn doelen bij te stellen omdat dat makkelijker is. Het team was in staat om vierde te eindigen. Zij hebben alle middelen om vierde te worden, meer dan anderen. Ik wil dat ze vierde worden. Als dat niet gebeurt, wordt het een mislukking."

Voor Szafnauer, net als de rest van het team, heeft Rossi nog meer waarschuwingen in petto. Hij sluit namelijk niet uit dat er consequenties zullen volgen als de prestaties van het team blijven tegenvallen en benadrukt dat hij niet bang is om dit jaar al in te grijpen als het moet. "Als ze falen terwijl ze zich voor 500 procent inzetten om dit schip te keren, zullen er verzachtende omstandigheden zijn en is het een goed teken voor de toekomst. Zo niet, dan is het de regel van het bedrijfsleven; er zullen consequenties zijn. En ik wacht niet tot het einde van het jaar. Het gaat niet de goede kant op. We moeten de mentaliteit van het team zo snel mogelijk herstellen", besluit de Alpine-CEO.