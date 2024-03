De Grand Prix van Bahrein was geen spektakelstuk te noemen, maar in de slotfase van de race was er toch wat vuurwerk. Bij RB F1 Team was er onenigheid tussen Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda over teamorders. Tsunoda moest de dertiende plaats afstaan aan Ricciardo, omdat hij op de zachte band reed terwijl Tsunoda op de harde band de race zou uitrijden. Het was de bedoeling dat Ricciardo dan de aanval zou inzetten bij Kevin Magnussen, maar dat lukte uiteindelijk niet. Wel finishte Ricciardo vóór Tsunoda, tot ongenoegen van de Japanner. Na de race dook hij nog laat aan de binnenkant bij zijn teamgenoot, verremde zich en scheurde dicht langs de andere VCARB 01. Tom Coronel keek met verbazing toe hoe RB in de eerste race van het seizoen teamorders gebruikte en hoe dat afgehandeld werd.

"Ik zag het gebeuren, ik dacht dat ik gek werd", zegt Coronel in een interview met Motorsport.com. "Ik denk: dit is niet waar. Yuki kon net de aanval niet inzetten, die begreep ik. Dan kan je als team de beslissing nemen: 'Weet je wat? Wissel even om. Ga jij dan maar de aanval inzetten.' Ricciardo stond op de rode band, dus die dacht dat hij sneller was en dat hij meer kracht had. Nou, kom maar op dan. Laat het dan ook maar zien. En dan lukt het hem niet. Dan vind ik dat je 'm hoort terug te geven. Zo werkt het, hè: if you give, you get. En als het je niet lukt, dan moet je 'm teruggeven", oordeelt de coureur. "Want anders had je maar moeten inhalen. Het blijft toch een egoïstische sport. Uiteindelijk staat jouw naam erboven of eronder in de statistieken, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Dus ik vond het heel raar dat Ricciardo 'm niet teruggaf voor start-finish. Ik begrijp daar helemaal niks van. Maar dat maakt het wel interessant voor de komende races, want je denkt toch niet dat Tsunoda dit een volgende keer nog zal doen, hè?"

In deze kwestie kiest Coronel dan ook de kant van Tsunoda. Hij stelt dat de onvrede bij de Red Bull-junior terecht is. "Gelijk heeft hij. Zijn we helemaal gek geworden? Ik begrijp Yuki honderd procent. Ricciardo had daar gewoon een gentleman moeten zijn, want dat was Yuki omgekeerd ook. Want Yuki zei: 'Oké, weet je wat, ik laat je voorbij, ga jij maar de aanval inzetten.' Anders had hij hetzelfde moeten doen als Carlos Sainz en Charles Leclerc: vecht het zelf maar uit." Als coureur plaatst Coronel zich in de schoenen van Tsunoda en concludeert: "Ik was woest geweest. Dit was de allerlaatste keer dat Yuki Ricciardo heeft voorgelaten. De teambaas kan roepen wat hij wil. Ik trek de stekker eruit, de middelvinger gaat omhoog. 'Ik heb jou iets gegeven, geef de volgende keer mij maar iets terug. Dan is het weer 1-1, maar nu staat het 1-0."

Coronel snapt aan de andere kant wel dat Ricciardo zijn positie hield. "Maar dat lukt je één keer", plaatst hij meteen een kanttekening. "Want dit gebeurt nooit meer. Als Ricciardo slim is, dan geeft hij 'm een keer terug en dan kunnen ze weer normaal praten. Maar er gaat nu niet meer normaal gesproken worden over de boordradio, als dit nog een keer gebeurt. Ik zou echt mijn middelvinger opsteken op het rechte stuk: 'Tot ziens'." Daarnaast stelt Coronel dat Ricciardo door deze actie 'zijn ware aard' heeft laten zien. "Hij is geen teamspeler, dat heeft hij hier eigenlijk laten zien."