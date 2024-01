Na twee weken keihard vechten om posities en snelle tijden is ook voor Tim en Tom Coronel de Dakar Rally ten einde gekomen. De broers kenden in de laatste etappe geen problemen en in het klassement bemachtigden ze 22e plaats. Een knappe prestatie, want niet eerder eindigden ze zo hoog. Na afloop van de etappe zijn de Huizenaren dan ook erg blij. "Het was echt een van de mooiste, zeker qua uitdaging. Dus mooi dat we het gehaald hebben, het moet nog wel even bezinken", vertelt een blije Tim Coronel aan de finish. "Super om te zien hoe iedereen heeft meegeleefd. De auto deed het supergoed, iedereen bedankt. Ik ga hier vandaag nog even lekker van nagenieten."

In een korte terugblik op de lange, zware rally ziet Tom Coronel dat de ervaring die het duo met zich meebrengt de doorslaggevende factor was om de finish te bereiken. "Ze hebben geprobeerd iedereen uit te schakelen, maar dat is niet gelukt bij de broertjes Coronel", lacht de jongste van de twee. "We hebben echt twee weken gebuffeld en het was een hele zware. Vooral in het Empty Quarter en alle stenen. De 48-uursetappe was superzwaar, met de hoge duinen. De ervaring die we hebben loont dan."

Tijdens nagenoeg de hele Dakar hield de Century waarmee de heren de Arabische woestijn doorkruisten het heel goed. Alleen in de tiende etappe ging het even mis, waardoor een plekje in de top-twintig in het klassement onbereikbaar werd. Toch zijn de broers lovend over de manier waarop de auto zich hield. "Het ging eigenlijk supergoed, we hebben alleen maar een probleem gehad, eergisteren (woensdag) met dat wiel", legt Tom uit. "Maar we hebben onze beste finish ooit gereden, terwijl de competitie alleen maar sterker wordt. We zijn heel content met dit resultaat."

Waar voor de broers het een goede Dakar was, zat het avontuur voor de teamgenoten Thomas de Bois en Michel Kremer er na een paar dagen al op. Tom kan niet wachten om ze weer te zien. "Het is nu tijd om weer naar huis te gaan. Michel en Thomas, we hebben jullie gemist", besluit de coureur.