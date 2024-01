Top-tien klassement motoren na derde etappe Dakar Rally

Bij de motoren is de strijd ongemeen spannend. Ross Branch won de eerste etappe, maar verloor terrein in de tweede en in de derde. Wel heeft de coureur uit Botswana nog altijd een marge van vier minuten op nummer twee Jose Cornejo. Honda blijft domineren en staat met vier coureurs bij de beste vijf, maar de eerste plek is dus voor Hero. Kevin Benavides stijgt met stip en is de nieuwe nummer zes, voor teamgenoot Toby Price die flink tijd terugkreeg na het helpen van de gevallen Sebastian Bühler. Daniel Anders is op plek acht de beste GasGas-coureur, na het wegvallen van Sam Sunderland zijn alle ballen op hem.

Voorlopige stand update 8 januari 13:55

Positie Merk Piloot Team Tijd 1 R. BRANCH (BWA) #46 - HERO MOTORSPORTS TEAM RALLY 14u 32m 51s 2

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +3:11 3 R. BRABEC (USA) #9 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +5:08 4 P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +16:16 5 A. VAN BEVEREN (FRA) #42 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +20:16 6 K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY TEAM +21:32 7 T. PRICE (AUS) #2 - RED BULL KTM FACTORY TEAM +22:57 8 D. SANDERS (AUS) #5 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING +24:13 9 L. BENAVIDES (ARG) #1 - HUSQVARNA FACTORY RACING +27:00 10 M. MICHEK (CZE) #23 - ORION - MOTO RACING GROUP +27:12

Top-tien stand en positie Nederlanders na de derde etappe auto's Dakar Rally 2024

Carlos Sainz sr. is na de derde etappe zijn leidende positie bij de auto's kwijtgeraakt aan Yazeed Al Rahji. De Saudi heeft bijna dertig seconden voorsprong op de Spanjaard. Het verschil met de rest is groot, Mattias Ekström volgt op meer dan acht minuten. Lucas Moraes springt met zijn dagzege de top-vijf binnen en bevindt zich op plek vier. Regerend kampioen Nasser Al-Attiyah had de etappezege in handen, maar liet die door zijn vingers glippen. Mede daardoor is de Qatarees nu 'slechts' vijfde. Mathieu Serradori doet het met de Century verrassend goed en staat zevende, Vaidotas Zala met de Mini verdient ook alle lof.

Voorlopige uitslag. Update 13:30. Nederlanders nog onderweg.

Plek Merk Coureur Team Tijdverschil 1 Y. AL RAHJI (SAU) T. GOTTSCHALK (DEU) #201 - OVERDRIVE RACING 13u 7m 29s 2 C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #204 - TEAM AUDI SPORT +0:29 3 M. EKSTRÖM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #207 - TEAM AUDI SPORT +8:26 4 L. MORAES (BRA) A. MONLEON (SPA) #206 - TOYOTA GAZOO RACING +9:17 5 N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (FRA) #200 - NASSER RACING +10:49 6 S. PETERHANSEL E. BOULANGER #202 - TEAM AUDI SPORT +18:05 7 M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) #212 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +18:32 8 R. DUMAS (FRA) M. DELFINO (FRA) #231 - REBELLION RACING +12:17 9 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) #203 - BAHRAIN RAID XTREME +24:58 10 V. ZALA (LTU) P. FIUZA (PRT) #214 - X-RAID ARIJUS TEAM +26:12 Top-tien stand na tweede etappe trucks Dakar Rally 2024

Bij de trucks houdt Janus van Kasteren het klassement stevig in handen. De Brabander is uit de startblokken gevlogen en heeft alle etappes tot nu toe gewonnen. De man uit Veldhoven heeft twaalf minuten voorsprong op Ales Loprais, die tot nu toe alle drie de keren tweede werd. Martin Macik staat tweede, Pascal de Baar is vierde maar staat al op veertig minuten achterstand

Voorlopige stand (update 8 januari 12:00)