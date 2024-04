Tom Coronel waagt zich aan 24 uur van Nürburgring: "Mooiste circuit ter wereld"

Voor Tom Coronel zal het een iets andere uitdaging zijn dan voorgaande jaren, toen hij in de toerwagens reed. Na het behalen van de titel in de TCR Europe Series heeft de 52-jarige Nederlander besloten om zich op een nieuw avontuur te storten: de Nürburgring-Nordschleife. Hij zal samen met voormalig Formule 1-coureur Tiago Monteiro, Jan Jaap van Roon en Paul Meijer 24 uur lang de 'Groene Hel' trotseren op 1 en 2 juni. Dat doen zij in de Cup2-klasse, wat betekent dat zij in de Porsche 911 GT3 Cup zullen strijden om de zege namens Max Kruse Racing.

Daarnaast neemt Coronel deel aan de races in de Nürburgring Langstrecken Series (NLS). Afgelopen weekend vond de eerste race van dat kampioenschap plaats. Coronel, Monteiro en Van Roon stuurden hun Porsche Cup-auto naar de achtste plaats in de klasse, vijftiende in het algemene klassement. "Voor de eerste keer was dat prima", zegt Coronel. Wat de Nürburgring voor hem zo mooi maakt? "Alleen al als ik daar naartoe rijd, heb ik één grote glimlach op mijn gezicht!", legt hij uit. "Het is gewoon het allergaafste circuit. Je hebt daar alles: snelle bochten, langzame bochten, lange rechte stukken, hoogteverschil… En dan kun je ook nog eens van alles qua weer tegenkomen: mist, regen, sneeuw… Echt extreme omstandigheden waarvan je denkt: 'Dit kan gewoon niet.' Maar op de Nordschleife kan dat allemaal wel! Het is echt verslavend, dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben!"

Voor Coronel is Monteiro geen onbekende. Samen streden zij jarenlang tegen elkaar in het WTCC en WTCR om de zeges, dit keer zullen zij samenwerken. "Ik moet wel iets goeds gedaan hebben in mijn leven, want ik race al 25 jaar en krijg nog steeds uitnodigingen als deze!", grapt Monteiro. “Dank aan Jan Jaap en Tom voor deze geweldige kans om terug te keren naar het spannendste en meest uitdagende circuit ter wereld! Het is bovendien een groot genoegen om samen met Tom te rijden. We kennen elkaar al heel lang, we zijn elkaars concurrenten geweest, teamgenoten, maar bovenal zijn we heel goede vrienden, en nu delen we de auto met nog twee vrienden, dat maakt het allemaal nog mooier. Ik kijk er erg naar uit!"

Aankomend weekend staan er twee belangrijke races te wachten. Dan vinden namelijk de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring plaats. In totaal wordt er elf uur gereden, inclusief twee races van ieder vier uur en kwalificatiesessies voor de hoogst geklasseerde teams.