Perez strijdlustig voor F1-race Spanje: "Ik ga vol in de aanval"

Hoewel Sergio Perez al talloze rondjes reed op het Circuit de Barcelona-Catalunya, baalt hij ervan dat hij de eerste training vrijdag moest overslaan. Red Bull-junior Juri Vips mocht kennismaken met de RB18, maar het missen van een uur trainingstijd heeft Perez naar eigen zeggen pijn gedaan. De Mexicaan kreeg de banden maar niet onder controle en maakte zelfs nog een uitstapje in het grind. Aan het einde van Q3 stond zijn naam achter de vijfde startpositie. Het verschil naar Max Verstappen op P2? Bijna vier tienden.

"Het verliep allemaal niet volgens plan", opent Perez tegen onder meer Motorsport.com. "Het missen van de eerste vrije training heeft ons veel gekost. Het is zeer lastig hoe de band zich gedraagt, met name in een snel rondje. Ik voelde me in ieder geval niet op mijn gemak met de banden en in de auto. De wagen zat echt op het randje, maar ik blijf optimistisch voor morgen."

Inhalen in Barcelona blijkt al jaren een lastige zaak en dus is een goede start essentieel voor een sterk resultaat, weet ook de Mexicaan. "Met een goede start moeten we zoveel mogelijk posities pakken. Vanaf daar moeten we vol in de aanval gaan." Op de vraag waarom hij worstelt met de banden, antwoordt Perez. "Het komt met name door de oververhitting. We hebben dit seizoen nog niet eerder gedeeltes gehad zoals deze eerste twee sectoren. Dit in combinatie met de hitte maakt het erg lastig." Het maakt echter weinig verschil ten opzichte van voorgaande jaren merkt Perez op. "Alleen de hitte maakt het dus moeilijker."