Horner: Ook zonder DRS-probleem hadden we Leclerc niet verslagen

Verstappen reed tijdens zijn eerste run in Q3 1.19.073 en stond daarmee na de eerste runs op P1. Charles Leclerc had op dat moment echter nog geen tijd staan doordat hij aan het einde van zijn eerste snelle ronde was gespind in de chicane. In de slotfase van de kwalificatie ging de Monegask wel foutloos rond en dook hij met 1.18.750 drie tienden onder de tijd die Verstappen eerder had gereden. De Nederlander verbeterde zich intussen niet. Doordat zijn DRS niet werkte, moest de regerend wereldkampioen zijn laatste poging voortijdig afbreken.

Christian Horner tast nog in het duister over wat het DRS-probleem precies veroorzaakte. “We moeten de auto natuurlijk eerst terugkrijgen om te begrijpen wat er precies is gebeurd, want de achtervleugel ging wel gewoon open op het rechte stuk achterop het circuit, gewoon als check op zijn weg terug naar de pits”, zegt de teambaas van Red Bull Racing bij Sky Sports. Horner denkt echter dat Verstappen ook met een werkend DRS niet op pole had gestaan in Spanje. “Ik denk dat we vandaag niet genoeg in huis hadden om Charles te verslaan. Hij heeft aan het einde onder druk een geweldige ronde afgeleverd. Maar ik ben tevreden met onze plek op de eerste startrij.”

Red Bull heeft dit seizoen al de nodige technische problemen gehad. Op de vraag of het zorgwekkend is dat er in de kwalificatie opnieuw iets mis is gegaan, antwoordt Horner: “Dit soort dingen kunnen gebeuren. Ferrari heeft afgelopen nacht nog een chassis gewisseld omdat ze een probleem hadden met het brandstofsysteem. Helaas gebeurt het bij ons op ongelukkige momenten, want het laatste wat je wil is dat je een probleem krijgt tijdens je laatste run in Q3. Maar als team gaan we hard aan het werk om erachter te komen wat er precies verkeerd is gegaan. Misschien dat er een stukje rubber in het mechanisme klem is komen te zitten. Zo iets simpels kan het zijn. Het is jammer dat we hierdoor de tijd van Charles niet konden beantwoorden. Want hoewel ik denk dat we Charles vandaag niet hadden verslagen, hadden we er wel dichterbij kunnen staan dan de tijdenlijst nu laat zien.”

Horner voorspelt een spannende race voor zondag. “Charles heeft een nieuwe set zachte banden over voor de race, wat strategisch vrij interessant is. Bij deze temperaturen zal het volledig om bandenslijtage en -management gaan. Het wordt een fascinerende race”, aldus de Brit. Red Bull maakte vrijdag een ijzersterke indruk tijdens de long runs, maar Horner denkt dat Ferrari op dat vlak een goede stap heeft gezet in de nacht van vrijdag op zaterdag. “Vanochtend hebben ze met beide wagens een long run gedaan. Ze waren daar duidelijk bezorgd over en hebben daarom voor vandaag iets aan de afstelling veranderd. En dat zag er niet zo slecht uit. Ik verwacht dat we opnieuw heel weinig voor elkaar onder zullen doen en dat het morgen zeer dicht bij elkaar zal zitten in de race.”

Max Verstappen blikt bij Viaplay terug op zijn kwalificatie: