Leclerc: Bandenmanagement belangrijk in strijd om zege Spaanse GP

In de eerste run van Q3 van de Spaanse Grand Prix wist Charles Leclerc zich nog niet te mengen in de strijd om de pole-position. Na twee sectoren had hij weliswaar een vergelijkbare tijd als Max Verstappen, die op dat moment de snelste tijd in handen had, maar een fout in de laatste chicane zorgde ervoor dat de Ferrari-coureur zonder tijd terugkeerde in de pits. Alles kwam daardoor aan op de beslissende run in Q3 en daarin wist Leclerc de druk knap te weerstaan. De klassementsleider zette 1.18.750 op de klokken en daarmee verzekerde hij zich van zijn vierde pole van het huidige seizoen. Verstappen werd op drie tienden gezet, maar start zondag wel naast Leclerc vanaf de eerste startrij.

“Ik voel me goed. Het was een heel moeilijke sessie, vooral tijdens het derde deel omdat ik een foutje maakte in mijn eerste run van Q3”, gaf Leclerc direct na de kwalificatie toe dat hij Q3 extra lastig voor zichzelf had gemaakt. “Daardoor had ik maar één ronde, maar die ging extreem goed. Ik had een momentje in mijn ronde, maar uiteindelijk knoopte ik de ronde aan elkaar en ben ik heel blij met de pole-position. Het was een heel goede ronde en de auto was ook geweldig, dus we zijn heel blij.”

Na Bahrein, Australië en Miami verzekerde Leclerc zich in Barcelona voor de vierde keer dit jaar van de beste startpositie. De Monegask slaagde er in de Verenigde Staten echter niet in om zijn pole om te zetten in een overwinning. Hoewel de statistieken in Barcelona in het voordeel van Leclerc zijn, weet hij ook dat de zege absoluut nog niet binnen is. “Ik bevind me voor de start van de race in een sterke positie, maar in de laatste races hebben we het moeilijk gehad met de banden ten opzichte van Red Bull”, erkent hij. “Max staat vlak achter ons en als we de banden niet goed managen, zullen we de positie verliezen. We moeten dat dus de baas worden en morgen goed werk leveren qua bandenmanagement.”

Met teamgenoot Carlos Sainz op de derde startpositie staan beide Ferrari’s zondag aan de schone kant van de startopstelling. Leclerc hoopt dat zijn Spaanse stalgenoot hem op zondag een dienst kan bewijzen door de tweede stek over te nemen van Verstappen. “Daar hoop ik echt op. Ik hoop dat ik met Carlos een dubbelzege kan halen, dat zou geweldig zijn voor het team. Hopelijk krijgen we dat voor elkaar.”

Video: De eerste reactie van Charles Leclerc na zijn poleronde in Barcelona