Sergio Perez opende zijn kwalificatie met een achtste tijd, schoof in Q2 door naar P7 en was naar eigen zeggen in het laatste deel op weg naar de derde of vierde plek. De Mexicaan was met nog een minuut te gaan snel onderweg, maar spinde uiteindelijk bij het ingaan van de Kumhobocht. Tegenover onder meer Motorsport.com geeft de Red Bull Racing-coureur tekst en uitleg: "Dit was echt zonde. Ik was net bezig aan een sterke ronde. Ik was te agressief met het gas en raakte het grind. Vervolgens verloor ik de achterzijde." Op de vraag wat het er had ingezeten, antwoordt hij: "Deze ronde was drie tienden sneller dan mijn eerder gezette rondetijd. Het had mij op de vierde of derde plek gezet. Het is wat het is. Hopelijk heb ik morgen een sterke start en kan ik vechten voor de overwinning."

Perez moet het hele weekend al zijn meerdere erkennen in teamgenoot Max Verstappen. Zelf kende de Mexicaan ook een lastige vrijdag, maar net als zijn ploegmaat wist ook hij het een en ander te verbeteren op zaterdag. "Het gaat hier wel lastiger dan in België. We moeten ons best doen om morgen alles te maximaliseren", vervolgt Perez. Met name Mercedes kan goed overweg met de technische lay-out van Circuit Zandvoort. Zijn zij een gevaar? "Zij zien er zeker sterk uit. Zowel hun korte als lange runs zien er goed uit. Dit gaat nog een strijd worden."

Het is algemeen bekend dat de man uit Guadalajara geen fan is van het Nederlandse circuit. In alle trainingen was ook te zien dat hij moeite heeft. Maar hoe kan dit? "Het ligt hier met name aan de lay-out en de baantemperaturen", gaat hij verder. "Deze werken niet in mijn voordeel als dat het in België deed."

