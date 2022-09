Max Verstappen veroordeelt fakkelgooier: “Heel dom”

Het tweede kwalificatiedeel was net onderweg toen de rode vlag tevoorschijn moest komen omdat er een rookfakkel op het circuit was gegooid. Alexander Albon was juist de baan opgekomen en kon hierdoor onverrichter zake terug naar de pits. De FIA liet daarop al snel weten dat de persoon die de fakkel gegooid had was geïdentificeerd en door de beveiliging was verwijderd.

“Het is gewoon heel dom om te doen”, reageert Max Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com. “Fakkels zijn leuk, al moeten het er ook weer niet te veel zijn Maar om ze op de baan te gooien, is gewoon stom. Ik geloof dat degene die de fakkel gooide, is verwijderd. Dus ja, doe het niet. Je doet er niemand een plezier mee. Je wordt zelf van het circuit gegooid, zodat je de race niet kan zien. En wij zien onze sessie gestopt worden, omdat het gevaarlijk is dat er iets op de baan ligt.”

“Het is gevaarlijk dus doe dit soort dingen niet”, echoot Charles Leclerc de woorden van Verstappen. “Het is goed dat de mensen van de beveiliging hebben opgetreden. Dit zou niet mogen gebeuren en we moeten kijken wat we kunnen doen om te voorkomen dat we het in de toekomst nog eens zien. Ik weet niet wanneer de fakkel precies is gegooid, maar als er op dat moment een auto langsrijdt, loopt de coureur onnodig risico. Hopelijk gebeurt het niet nog eens.”

“Ik denk dat het ook belangrijk is om aan de fans te laten weten wanneer het acceptabel is om fakkels aan te steken en wanneer niet”, voegt Carlos Sainz toe. “Ik vind het prima als ze worden gebruikt als Max na het behalen van de pole terugrijdt naar de pits, maar niet tijdens de eerste ronde van de race, wanneer we aan het vechten zijn. Als je 300 kilometer per uur rijdt, wil je niet afgeleid worden door rook. Ik hoop dat ze bij de volgende race het publiek kunnen laten weten wanneer ze gebruikt kunnen worden en wanneer niet. Maar bovenal is het belangrijk dat ze niet op de baan worden gegooid.”

Video: Kwalificatie Dutch GP stilgelegd vanwege rookfakkel op de baan