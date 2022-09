Vrijdag leek Ferrari tijdens de kwalificatie vooral tegenstand te gaan ondervinden van Mercedes, maar bij de derde vrije training op zaterdag bleek ook Red Bull Racing zich in de strijd te mengen. In Q1 moest de Italiaanse renstal toezien hoe Max Verstappen aan de haal ging met de snelste tijd. Carlos Sainz was het snelst in Q2. In de eerste run van Q3 dook Charles Leclerc een tiende onder de tijd van WK-leider Verstappen. In de tweede run van het beslissende kwalificatiedeel schaafde Leclerc nog enkele honderdsten van zijn eigen tijd af, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor pole-position. De beste startplaats ging met een marge van 0.021 seconde naar Verstappen, die voor het tweede jaar op rij voor eigen publiek vanaf pole mag starten.

Het verschil naar de pole-position was dus minimaal voor Leclerc, die dit jaar al zeven keer vooraan mocht starten. Met de tweede startpositie kan de Monegask overigens prima leven, vooral omdat de F1-75 gedurende de kwalificatie steeds meer naar zijn zin werd. "Ja, het was heel close. Max reed op het einde een geweldige ronde, terwijl onze auto gedurende de kwalificatie beter en beter werd", zegt Leclerc, die eerder in de kwalificatie nog twijfels had of hij mee kon strijden om pole. "Aanvankelijk was ik redelijk bang, want Max was op gebruikte banden veel sneller dan wij. Maar in Q3 leek de auto steeds beter te worden en kon ik een ronde rijden die ons naar de tweede positie bracht. De race is morgen, dus dan gaan we alles geven."

Vorig weekend wist Ferrari met posities 3 en 6 geen potten te breken tijdens de Grand Prix van België. Op Circuit Zandvoort zijn de startposities in ieder geval prima te noemen met P2 voor Leclerc en de derde stek voor Sainz. Eerstgenoemde kijkt met vertrouwen uit naar de 72 ronden tellende Grand Prix op zondag. "We zijn hier veel sterker dan vorig weekend, dus dat is goed om te zien. En voor morgen denk ik dat onze race pace er behoorlijk sterk uitziet. Het gaat spannend worden met Red Bull, maar we moeten gewoon een goede start hebben en vanaf daar gaan we het zien."

Video: Leclerc grijpt nipt naast pole tijdens kwalificatie F1 Zandvoort