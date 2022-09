Sainz ziet kansen in Zandvoort met derde startplaats

Carlos Sainz gaf zaterdagmiddag goed partij in de strijd voor de pole-position op het circuit van Zandvoort. De Spanjaard was in Q2 de snelste man met 1.10.814. Hij ging in de slotfase van Q3 nog een fractie rapper rond, maar zijn 1.10.434 was net niet voldoende voor de pole. Die ging naar Max Verstappen. De Nederlander legde zijn laatste vliegende ronde af in 1.10.342. Leclerc was kort daarvoor naar 1.10.363 gegaan.

"Het was een goede ronde waarin ik geen fouten heb gemaakt", vertelde Sainz bij terugkomst in de pits aan Giedo van der Garde die de top-drie opving. "Helaas kwam ik net een tiende tekort om Charles en Max te kunnen pakken. Ik zat op de limiet. Elke meter van de baan die je hier kunt gebruiken, doet ertoe. Het was geen makkelijke kwalificatie, maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan."

Sainz heeft veel zin in de race en dicht zichzelf zeker kansen toe op de overwinning. De Dutch Grand Prix wordt volgens hem interessant, mede doordat het circuit veeleisend is. "Het is uitdagend, zeker met de zwaardere wagens van dit jaar", aldus de nummer vier in de tussenstand van het wereldkampioenschap. "De baan vraagt vooral veel van de banden. Tijdens een ronde heb je snel last van oververhitte banden en bij de lange runs heb je veel degradatie. Ik denk dat morgen een interessante dag wordt. Er zal veel gebeuren. Hoewel dit een baan is waar je moeilijk kunt inhalen, zijn er veel opties wat betreft de strategie."

VIDEO: De laatste minuten van de kwalificatie in Zandvoort